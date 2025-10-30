El precioso camino de Nacho El 44 Cartagena Jazz Festival acoge un merecido homenaje a la figura humana y artística del gran Nacho Para con un concierto repleto de emoción y talento

Alberto Frutos Jueves, 30 de octubre 2025, 23:58 Comenta Compartir

Quedan las canciones. Las que escuchamos y las que nos quedamos sin escuchar, pero soñamos con los ojos cerrados y los oídos abiertos. Quedan las ... conversaciones. Las que tuvimos en ese jardín sacado directamente de la portada de 'All things must pass' de su adorado George Harrison donde el té se degustaba entre risas, guitarras y reflexiones. Y las que se mantienen pendientes como un hilo de nube en el firmamento que se abre como una flor en la niebla. Ese que recorrió con las huellas del pasado, con la calma de un presente construido con convicción, la ambición más hermosa que uno pueda imaginar y la paz buscada y conseguida de una vida centrada en la música. Quedan los excelentes discos de estudio al frente de la Bantastic Fand ('Strong enough to refuse', 'Welcome to Desert Town' y 'Somebody's World'), sus formidables directos y esa obra maestra solista titulada 'No parking tickets in the clouds' que ha terminado siendo una despedida, hay palabras que uno jamás querría (ni pensó) escribir, de terciopelo, mar, nieve, espejo y hoguera. Quedan los álbumes que ya no serán, pero que imaginamos poniendo armonía y luz y consuelo y belleza a este mundo gris. Quedan sus libros y textos periodísticos, punzantes como el aguijón de una avispa traviesa, deslumbrantes en su capacidad de análisis, ejemplares en su construcción. Queda su figura de gigante humilde, de Quijote almeriense de melena al aire, de mirada radiante, de voz de bosque, de mano amiga, de mente lúcida, de abrazo sincero. Queda la sensación constante e inamovible de que Nacho Para no se ha marchado y sigue sentado en una pequeña silla de madera, buscando acordes y palabras, frente a la inmensidad de su cautivador pueblo del desierto.

Por eso, mientras se desarrollaba el excelso homenaje que le rindieron este jueves sus compañeros de la Bantastic en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, cita enmarcada en la 44 edición del Cartagena Jazz Festival, uno podía imaginarle, casi verle, caminando entre bambalinas, acomodándose en alguna de las pocas butacas disponibles del recinto, escuchando atentamente, con orgullo y admiración, y aplaudiendo al final de cada tema. Y con unas ganas terribles de subirse al escenario con su guitarra, voz y armónica para disfrutar como solamente él sabía hacerlo: con una profesionalidad, entrega y sensibilidad absolutas. Estuvo presente. De inicio a fin. En la maravillosa Paloma del Cerro, su compañera de mil aventuras vitales y musicales. En su inesperable Paco del Cerro, con quien compartía composiciones y genialidad. En la guitarra del maestro Fernando Rubio. En los teclados mágicos de Carlos Campoy. En el bajo refulgente de Jacinto Martos. En la fabulosa mandolina de Iván Estefanía. En la vibrante percusión de José del Cerro. Y en la generosidad de Ramón García, Fino Oyonarte y Román García, los artistas invitados de una velada en la que se dieron cita la lágrima y la ovación, el tarareo festivo y el silencio respetuoso, el recuerdo y el agradecimiento. Los compañeros de la Bantastic homenajearon a Nacho Para este jueves en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Pablo Sánchez/ AGM Un recorrido por una obra atemporal que arrancó con las soberbias 'Find the door' y 'Ain't got no time' y finalizó con una conmovedora versión del 'I shall be released' de Bob Dylan, uno de los artistas fundamentales para entender el universo musical de Nacho, como quedó felizmente subrayado con la aparición en el repertorio de la relectura de otra de sus grandes composiciones: 'Gotta serve somebody'. Asimismo, el espíritu del citado Harrison también tuvo su momento con 'Blow away', joya de su sobresaliente disco homónimo de 1979 cuya deliciosa interpretación por parte de la Bantastic, Román y Oyonarte fue uno de los muchos, muchísimos momentos inolvidables que dejó la noche, entre los que hay que destacar también las sensacionales 'My morning', 'Calling', 'Way down', 'You' y esa dupla dorada compuesta por 'Down to the river' y 'She came to the city'. Piezas maestras de un magnífico homenaje en forma de auténtico y glorioso torrente de folk, rock, pop, góspel, funk, country y blues entregadas con el talento correspondiente a la que siempre fue (y sigue siendo) una de las mejores bandas de este país. Un regalo de canciones auténticas, que suenan a madera y cuerda y teclas de cristal. Que son aire puro, libre, bellísimo. De composiciones que nos recuerdan que Nacho Para se nos fue el pasado año, pero su música, su humanidad, su memoria y su camino, precioso camino, quedan, quedan y quedan. Porque las personas y artistas inmortales como él nunca se marchan, incluso después de la despedida.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión