Los compañeros de la Bantastic homenajearon a Nacho Para este jueves en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Pablo Sánchez/ AGM

El precioso camino de Nacho

El 44 Cartagena Jazz Festival acoge un merecido homenaje a la figura humana y artística del gran Nacho Para con un concierto repleto de emoción y talento

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:58

Comenta

Quedan las canciones. Las que escuchamos y las que nos quedamos sin escuchar, pero soñamos con los ojos cerrados y los oídos abiertos. Quedan las ... conversaciones. Las que tuvimos en ese jardín sacado directamente de la portada de 'All things must pass' de su adorado George Harrison donde el té se degustaba entre risas, guitarras y reflexiones. Y las que se mantienen pendientes como un hilo de nube en el firmamento que se abre como una flor en la niebla. Ese que recorrió con las huellas del pasado, con la calma de un presente construido con convicción, la ambición más hermosa que uno pueda imaginar y la paz buscada y conseguida de una vida centrada en la música. Quedan los excelentes discos de estudio al frente de la Bantastic Fand ('Strong enough to refuse', 'Welcome to Desert Town' y 'Somebody's World'), sus formidables directos y esa obra maestra solista titulada 'No parking tickets in the clouds' que ha terminado siendo una despedida, hay palabras que uno jamás querría (ni pensó) escribir, de terciopelo, mar, nieve, espejo y hoguera. Quedan los álbumes que ya no serán, pero que imaginamos poniendo armonía y luz y consuelo y belleza a este mundo gris. Quedan sus libros y textos periodísticos, punzantes como el aguijón de una avispa traviesa, deslumbrantes en su capacidad de análisis, ejemplares en su construcción. Queda su figura de gigante humilde, de Quijote almeriense de melena al aire, de mirada radiante, de voz de bosque, de mano amiga, de mente lúcida, de abrazo sincero. Queda la sensación constante e inamovible de que Nacho Para no se ha marchado y sigue sentado en una pequeña silla de madera, buscando acordes y palabras, frente a la inmensidad de su cautivador pueblo del desierto.

