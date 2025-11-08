La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La DJ Skyla Tylaa, británica de origen jamaicano, en una de sus sesiones de amapiano en la 'Passionfruit' de Odiseo (Murcia).

La 'Passionfruit' murciana se exporta a Europa

Jack Higgins y David Megías Warburton expanden desde Murcia sus fiestas de música afro, hip-hop, funky y R&B a París, Bruselas, Londres y Dublín, y preparan su salto a la noche ibicenca

Pepa García

Pepa García

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:44

Buena música, buen ambiente y buen baile son las claves de las fiestas 'Passionfruit' con las que el productor y rapero galés afincado en Murcia ... Jack Higgins y el productor y fundador murciano de la marca de ropa urbana Warburton David Megías Warburton arrancaron hace ya 6 años en la Región de Murcia. «De primeras, nuestra visión fue crear un sitio al que quisiéramos ir nosotros, donde se escuchara música que nos gustara y la gente pudiera vestir como quisiera, porque siempre nos tocaba morir en un local escuchando reguetón; y, en aquella época, ir con una gorra a un local era motivo para que no te dejaran entrar, algo con lo que queríamos romper», cuenta David sobre los comienzos de esta aventura musical que está a punto de estrenar su séptima temporada, un año más en Odiseo (Murcia).

