La 'Passionfruit' murciana se exporta a Europa

Buena música, buen ambiente y buen baile son las claves de las fiestas 'Passionfruit' con las que el productor y rapero galés afincado en Murcia ... Jack Higgins y el productor y fundador murciano de la marca de ropa urbana Warburton David Megías Warburton arrancaron hace ya 6 años en la Región de Murcia. «De primeras, nuestra visión fue crear un sitio al que quisiéramos ir nosotros, donde se escuchara música que nos gustara y la gente pudiera vestir como quisiera, porque siempre nos tocaba morir en un local escuchando reguetón; y, en aquella época, ir con una gorra a un local era motivo para que no te dejaran entrar, algo con lo que queríamos romper», cuenta David sobre los comienzos de esta aventura musical que está a punto de estrenar su séptima temporada, un año más en Odiseo (Murcia).

Será el próximo 21 de noviembre cuando la mejor música club vuelva a sonar en la primera 'Passionfruit' de la séptima temporada. Lo hará de la mano de los djs invitados Heaven Sam (productor, músico y director musical afincado en Francia, conocido por sus creaciones siempre a la vanguardia) y La Vida de Jaime (dj y productor musical de Málaga, que mezcla géneros de todo el mundo con mucha presencia del funky, disco y house).

Este séptimo año será muy especial, avanzan los tres socios del proyecto-Jack, David y Pablo Gombau- y con más ambición que nunca. «Tras 6 años desde que la fundamos y haber pasado de tener 10 personas en la fiesta a 1.000 personas», apuntan, y de que por sus fiestas hayan pasado djs internacionales como Kybba, Elexsando, Phaphaneo, Skylaa Tylaa..., y artistas como Cruz Cafune, Aleesha o Soge Culebra, «afrontamos nuestro séptimo año con más ambición que nunca para romper barreras internacionales».

Ampliar Jack Higgins y David Megías Warburton, los fundadores.

Ahora, anuncian, «iniciamos una gira europea en la que llevaremos la 'Passionfruit' murciana a ciudades como Dublín, Bruselas, París, Londres y, quizá, Berlín». Unas fiestas internacionales que arrancarán en 2026 y que se celebrarán de enero a junio, fecha en la que las fiestas en la Región -21 de noviembre, 5 y 31 de diciembre, 16 de enero, 13 de febrero, 6 y 27 de marzo, 17 de abril, y 8 y 29 de mayo- darán el salto a la costa y también a la noche ibicenca. «Aún estamos negociando y no está cerrada la programación de la 'Passionfruit' estival, que aún queda muy lejos, pero la idea es llevarlas a Maná San Javier y a Baloo, en Ibiza», avanzan los organizadores, orgullosos de que a su 'Passionfruit' comiencen «a compararla con proyectos como Bresh, y es que aspiramos a ello en nuestro género».