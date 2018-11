Malú: «Me parecía terriblemente injusto no estar en Murcia en la primera fase de la gira» La cantante madrileña Malú. / Alberto Ferreras La cantante actúa este viernes en Murcia para presentar 'Oxígeno', después de atrasar su concierto por una lesión en un pie ROSA MARTÍNEZ Viernes, 16 noviembre 2018, 14:21

Una caída fortuita la obligó a atrasar hace un mes el inicio de su gira, y con ello, el concierto que tenía previsto ofrecer en Murcia el pasado 27 de octubre. Buscar una nueva fecha antes de finalizar el año ha sido, confiesa, un verdadero encaje de bolillos que, cuenta, ha logrado solventar con «una logística imposible». Este viernes actuará en la Región, y el sábado estará en Bilbao.

La cantante madrileña Malú (Madrid, 1982) presenta en la plaza de toros de Murcia su último álbum, 'Oxígeno', un disco en el que, dice, vuelca sus «fantasmas, miedos e inseguridades»: «Hay un momento en tu vida en el que te apetece contar otras cosas, o contarlas de un modo diferente», resume. 'Oxígeno', un álbum al que ha dedicado dos largos años de trabajo, refleja, precisamente, esa idea. «Ese exorcismo es lo que me ha llevado más tiempo de lo que, a lo mejor, habría sido lo normal, pero es cierto que este es un trabajo que requería mucha más intensidad», afirma.

TOME NOTA Qué Concierto de Malú. Dónde y cuándo Este viernes, a las 21.30 horas, en la plaza de toros de Murcia. Desde 28 euros.

Es, también, el álbum más personal que ha firmado, y a la vez, «el más rico visual y musicalmente». «Llego con muchas ganas. Después de dos años, necesitaba subirme al escenario, volver a mi hábitat, y no podía esperar más». La caída que sufrió hace un mes le produjo una rotura de ligamentos en un pie, una lesión que requería una intervención quirúrgica que la iba a mantener alejada de los escenarios seis meses. La artista descartó la operación y decidió iniciar un tratamiento de rehabilitación para acortar los plazos de recuperación. «Me encuentro mucho mejor, pero sigo trabajando muy duro cada día para estar al cien por cien», asegura la cantante. Este último mes, añade, lo ha vivido «con mucha frustración». «Cuando no puedes encajar fechas, porque estas no dependen de ti, sino de muchos otros factores, lo pasas fatal, y con Murcia, en concreto, lo estaba pasando fatal, porque o metía el concierto como fuera o ya me tenía que ir a 2019, y me parecía terriblemente injusto no estar en Murcia en esta primera fase de la gira. Y de hecho, hacemos Murcia-Bilbao. Imagínate», explica la artista, feliz, no obstante, de dar «este 'show'».

Campaña solidaria

'Oxígeno Tour', el espectáculo que mañana ofrece Malú, es, cuenta la cantante, «el más dinámico y el más divertido que he hecho hasta ahora». «Todas las canciones, tanto las nuevas como ese recorrido que hacemos por los 20 años de carrera, suenan de un modo totalmente diferente, pero para nada están desvirtuadas; yo llego, además, con muchas ganas, con unas ganas locas que se han mezclado con las del público», destaca. En los dos conciertos que ya ha realizado en esta gira, en Málaga y en Valencia, el pasado fin de semana, «el nivel de adrenalina -asegura- ha sido muy agresivo y emocionante», y así espera que sea en Murcia: «Me gustaría encontrar a mis murcianos con la misma euforia, la mismas ganas y la misma ilusión de siempre». Ellos, añade, «se van a encontrar con la Malú más fuerte y con más ganas que nunca de darles el que para mí es el 'show' más brutal de toda mi carrera».

Un trabajo que le ha servido, también, para tomar «oxígeno». «Con el tiempo vas perdiéndolo poco a poco, a veces no te das ni cuenta, pero de repente tu cuerpo reacciona y te pide otra cosa, remar en otra dirección. Cuando acabé el disco noté que había perdido oxígeno y que tenía que volverlo a recuperar».

En esta gira, Malú ha puesto en marcha una campaña solidaria titulada '#KilosParaDarOxígeno' a favor del Banco de Alimentos de cada ciudad que acoge su directo. Con ella, la artista invita a sus fans a entregar un kilo de comida no perecedera en el puesto de recogida situado a la entrada del concierto. «Es de las cosas más bonitas que he vivido, y mira que he vivido cosas bonitas en mi carrera», destaca.