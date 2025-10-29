La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Orishas anuncia su regreso a Murcia con un concierto el 7 de diciembre en Sala Mamba

Formados en 1999 en París, revolucionaron la escena internacional con rap contemporáneo, son, guaguancó y otros géneros afrocubanos

Murcia

Murcia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:17

La banda cubana Orishas anuncia su regreso a Murcia con un concierto el 7 de diciembre en la Sala Mamba. El grupo, pionero en la fusión del hip-hop con los ritmos tradicionales de Cuba, ofrecerá un espectáculo en el que repasará los grandes éxitos de su carrera y mostrará la fuerza de su propuesta musical en directo. Formados en 1999 en París, Orishas revolucionaron la escena internacional con su sonido único, que combina el rap contemporáneo con el son, el guaguancó y otros géneros afrocubanos. Su álbum debut, 'A lo Cubano' (2000), marcó un hito al llevar el hip-hop cubano al plano global, seguido por trabajos tan aclamados como 'Emigrante' (2002) y 'El Kilo' (2005). En 2007, su colaboración con Calle 13 en el tema 'Pal Norte' les valió el Grammy Latino a Mejor Canción Urbana, consolidando su prestigio en la música latina.

Tras varios años de pausa, el grupo retomó su actividad en 2016 y publicó 'Gourmet' (2018), un disco con el que reafirmaron su compromiso con la crítica social, la identidad cultural y las raíces afrocaribeñas. La actuación comenzará a las 22:00 horas. Las entradas anticipadas (35 euros más gastos de gestión) están disponibles a partir de hoy.

