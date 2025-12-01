Odiseo se convierte en sede del Cante de las Minas en Murcia Tras el otorgamiento al espacio SO-LA-NA como sede en Cartagena, el Festival se estrena en la capital murciana

El Cante de las Minas sigue creciendo y extenderá hasta la capital del segura su influencia. Es así como Murcia estrenará el próximo mes de octubre de 2026 el Club Flamenco Murcia en el complejo de ocio Odiseo. Con esta incorporación, el certamen flamenco consolida una red de espacios de referencia para la promoción del arte flamenco más racial y su proyección internacional. «Odiseo se suma así al compromiso de mantener viva la esencia y la excelencia del festival más prestigioso del mundo del flamenco», indicaron desde la organización.

El Club, fruto de la colaboración entre Odiseo, Fundación Cante de Las Minas y SO-LA-NA Entertainment, está concebido para un máximo de cuarenta socios y llevará a la capital «el mejor flamenco, desde octubre de 2026 hasta mayo de 2027, ofreciendo una experiencia exclusiva y cercana».

«Cada socio tendrá su mesa de miércoles o de jueves, una vez al mes. Antes de la presentación, ya hay empresas que han reservado su mesa en el Club, respaldando y reforzando la dimensión cultural y social de la iniciativa. Estos eventos serán cita imprescindible de empresas de Murcia, convirtiéndose en centro de relaciones empresariales de la Región», señalaron desde el festival.

Los eventos consistirán en un aperitivo de bienvenida, una cena en el Bar Rojo de Odiseo, un espectáculo, encuentro posterior con los artistas y la posibilidad de tomar una copa con ellos. Cada cita contará con un cabeza de cartel de baile junto con artistas de reconocido prestigio.

La producción del Club Flamenco Murcia correrá a cargo de SO-LA-NA Entertainment, productora de, entre otros festivales, Flamenco Real en el Teatro Real de Madrid, Authentic Flamenco en más de 20 países, y Las Minas Flamenco Tour, gira internacional del Festival del Cante de Las Minas.

El próximo martes 27 de enero de 2026 tendrá lugar en el Odiseo una presentación para los empresarios interesados en formar parte del Club, con la actuación de David Palomar, que actuará junto con la cantaora y bailaora Anabel Rivera y el guitarrista Faustino Fernández.

El Festival Internacional del Cante de Las Minas, con más de seis décadas de historia, es uno de los eventos culturales más reconocidos del panorama musical español, declarado de Interés Turístico Internacional. Su llegada a Murcia capital marca un nuevo capítulo en su evolución.

