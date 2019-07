Nunatak, Cooper y Pájara Rey, en la programación de Rockola Nunatak / Miguel Paubel. LA VERDAD MURCIA Sábado, 27 julio 2019, 01:36

Este fin de semana el Rockola de La Azohía (Cartagena) ofrece dos sesiones musicales a pie del mar. Esta noche, a las 23 horas, será el concierto de Los Estanques, con una selección de temas del mejor rock nacional. Tras ellos, pinchará Fantabulosa. Mañana, al atardecer, 'Pinchada Rockolera' a cargo de uno de los más admirados djs, Suzukid Dj, que calentará el ambiente. A partir de las 21 horas, Mattiel encandilará al público con sus canciones. En agosto, la programación incluye Los Vinagres, Fantabulosa vs Manpop (viernes 2), Rockola Market & Record Store Day con Pájara Rey, Pharaon del Twist y Maldita & Nereida (sábado 3), Kutxu (domingo 4), F5 vs Galián (viernes 9), Nunatak, Fantabulosa vs Midnight Runner (sábado 10), Pinchada Rockolera con Angelpop (domingo 11), fiesta de disfraces (miércoles 14), concierto al atardecer con Cooper y Rotundo (jueves 15), Galián (viernes 16), fiesta hawaiana, Cat-Yu & Jukebox Johnny (sábado 17), Aurora & The Betrayers y Desaparezca Djs (domingo 18), Albaladj (viernes 23), Suzukid (sábado 24), pinchada rockolera con F5 DJ (domingo 25), ÁngelPop (viernes 30), The Yellow Melodies, Midnight Runner vs Rafa Skam (sábado 31) y Vincent Valera (1 de septiembre). Todos los detalles e información en su cuenta de Facebook.