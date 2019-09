Noise Box, Clara Path e Increíbles Full actuarán en el microfestival del Big Up! Se celebrará los días 10 y 11 de octubre en la Sala Musik LA VERDAD Murcia Domingo, 15 septiembre 2019, 11:33

Big Up! Live Estrella de Levante anuncia la celebración de un microfestival, los días 10 y 11 de octubre, en la Sala Musik, en los bajos de la plaza de toros de Murcia, con dos escenarios el viernes y la posibilidad de una única entrada para los dos días. Contará con las actuaciones de los murcianos Noise Box, Clara Plath, Increíbles Full y los grupos nacionales Rayo, Unclose, Melifluo y Mujeres. Dos noches cargadas de sorpresas con un aforo muy limitado, y solo 180 entradas a la venta, advierten los organizadores.

Big Up! Live Estrella de Levante es una programación de conciertos que se celebrarán del 5 al 12 de octubre en Murcia, coincidiendo con el Big Up! Murcia, que cumple su séptima edición. El objetivo de esta programación es dar visibilidad a grupos que fueron seleccionados en las antiguas ediciones del Big Up! Calle, ahora en un formato eléctrico, y que compartirán escenario con grupos nacionales, fomentando, además, un acercamiento a las salas de música en directo de la ciudad de Murcia.