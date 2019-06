Malva: «Somos músicos, no modelos» Alejandro, Carlos y Gabri, los componentes de Malva. / Tres Sotomayor La joven banda de la Región que enamoró al país en 'Factor X' actúa mañana en Alguazas desoyendo los cantos de sirena de la industria JAM ALBARRACÍN Jueves, 13 junio 2019, 02:40

Recordará la historia porque ocurrió hace menos de un año en ese inmenso balcón panorámico llamado televisión. Tres chavales de Murcia, de apenas 20 años, sorprendieron a jurado y audiencia gracias a sus canciones de autoría propia, a su actitud y a su encanto personal. Los cantos de sirena de la industria discográfica no tardaron en sonar, pero los chicos de Malva (Carlos, Alejandro y Gabri) no solo tienen bien amuebladas sus guitarras, sino también sus cabezas. Ya llevaban unos años curtiéndose como Ron & Roll y una bonita foto de portada no les iba a hacer cambiar su mirada: la de trazar una carrera sólida, que se sostenga en el tiempo en base a la calidad. Y lo que tenga que llegar, llegará. De momento lo que les llega es la llamada de 'La Verdad', aprovechando que mañana tocan en Alguazas (en la plaza Adolfo Suárez, 22.30 horas, y la entrada es libre). Su cantante, Carlos Segura, responde. Su vitalidad es contagiosa.

-Vaya la que montaron en 'Factor X'. ¿Les ha cambiado mucho la vida desde entonces?

-Bueno, la verdad que tampoco ha sido un cambio muy drástico, que digamos. Seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes, pero es cierto que nos ha dado una visibilidad que antes no habíamos tenido simplemente por el mero hecho de no aparecer en televisión. Que nuestras canciones hayan llegado a ser más conocidas ha sido gracias a eso también.

-¿Han vuelto a tener contacto con algún miembro del jurado?

-Tenemos muy buena relación con Xavi Martínez, que fue el mentor de nuestra categoría; con Fernando Montesinos también hemos hablado alguna vez y es un buen amigo, pero la verdad es que no hemos vuelto a tener mucho más contacto. Aquello ya terminó y nosotros tenemos que seguir hacia adelante.

-Llegaron a la semifinal y en general supongo que fue una experiencia potente. ¿Qué destaca?

-Destaco sobre todo el aprendizaje. Nosotros estábamos acostumbrados a tocar en salas pequeñitas y en el local de ensayo y no teníamos mucha idea de cómo iba el tema de la televisión. Nunca hemos sido seguidores de este tipo de programas, pero siempre nos estábamos quejando de que no hay música en televisión, de que no hay grupos que salgan haciendo sus canciones propias o que no les dan tantas oportunidades, y dijimos: pues vamos para allá y a ver qué pasa. Fue un aprendizaje brutal y sobre todo nos ayudó a estar más seguros de nosotros mismos.

-¿Les ha llamado alguna editorial o discográfica?

-Actualmente lo que estamos haciendo es negociando estos aspectos porque lo que no queremos hacer es tirarnos a la piscina tan pronto y a cualquier precio. Estamos encantados con todo el mundo que hemos hablado pero no queremos quemar nuestra carrera por un contrato. Queremos que sea un proyecto que enamore, más que esa cosa así un poco mercenaria, ya sabes.

-Cuáles son los planes de Malva. Están grabando en los estudios de El Señor Guindilla, en Molina.

-Sí, estamos grabando con Javier Desiderio, que es un buen amigo. Nos hemos planteado hacer un primer single por nuestra cuenta, lanzarlo para septiembre y ya ir single a single, que es como funciona la música hoy en día. Ir construyendo una carrera. No queremos que esto sea flor de un día. Nos queda muchísimo, tenemos que seguir haciendo canciones y mejorando como músicos y como personas dentro y fuera del escenario.

-La actitud escénica entiendo que es fundamental para Malva.

-Por supuesto. Nosotros somos deudores de gente como los Rolling Stones o Tequila. En realidad tenemos una base muy sólida en cuanto a que desde pequeños hemos escuchado muchísima música con grandes 'frontmen'. Aquí mismo en Murcia los tenemos, como Carlos Tarque (M Clan) o Sean (Second). La actitud para nosotros es fundamental, es una de nuestras armas. Además, creo que a los 20 años tienes que salir a un escenario a romper. Y yo quiero pensar que eso lo hacemos.

-¿Y cómo se interesan unos chavales por el rock and roll y por el pop español? Ahora se lleva el trap.

-Pues no sabría decirte, es la música que hemos escuchado desde pequeños. A mí particularmente siempre me ha interesado mucho el tema de la Movida de los años 80 aquí en España, hasta el punto de convertirme casi en un estudioso del tema. Me llama mucho la atención. Y, claro, se me ponen los pelos de punta escuchando a los Beatles. Hay mucha música actual que también nos gusta, pero realmente bebemos de esas fuentes.

-Sé que no quiere enfocar por ahí su carrera, pero ¿está preparado para convertirse en el nuevo 'guapo oficial'?

-[Ríe] Nosotros queremos que se nos valore por nuestra música. Está claro que la imagen es importante pero somos músicos, no modelos.