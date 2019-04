El murciano Al Dual brilla en el 'Viva Las Vegas Rockabilly Weekend' Al Dual / Javier Carrión/ AGM EP Domingo, 28 abril 2019, 10:21

El cantante murciano Al Dual triunfó en el 'Viva Las Vegas Rockabilly Weekend', uno de los festivales más importantes de ese estilo musical del planeta. El músico murciano fue el encargado de abrir las veladas de conciertos, que duraron todo el pasado fin de semana, en el salón Mardi Grass del Hotel New Orleans de la ciudad de Las Vegas. Este evento es uno de los más importantes de la música en Estados Unidos, ya que a sus tablas se han subido leyendas como Little Richard, Stray Cats o Jerry Lee Lewis. El cantante y guitarrista de la Región sorprendió al exigente público congregado con su estilo particular, que le ha servido para conquistar premios y distinciones por todo el mundo.

Al Dual ofreció un programa con temas clásicos, que le han valido reconocimiento internacional, y nuevos temas que verán la luz próximamente en su nuevo trabajo. Durante su actuación, el público conectó con las buenas vibraciones que Dual y su banda destilaban. Sonidos al más puro estilo del rock estadounidense.