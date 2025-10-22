La murciana Paula Cánovas del Vas viste a Rosalía en su polémico paseo por Madrid La maxi falda que lucía la cantante en la presentación de su nuevo disco, 'Lux', es una creación de la revolucionaria diseñadora, que selecciona muy bien sus impactos y colaboraciones con otras marcas y personalidades

Rosalía sorprendió en Madrid con la presentación de su nuevo álbum, 'Lux', corriendo por la Gran Vía de Madrid con unos zapatos rojos y vestida de blanco. La maxi falda que lucía es un diseño de la diseñadora murciana Paula Cánovas del Vas, formada en la prestigiosa Central St. Martins de Londres y representante de la vanguardia española en la Semana de la Moda de París, que ya ha colaborado con la artista catalana en otras acciones, lo que da una pista sobre futuras colaboraciones. La murciana, afincada hoy en París, donde está dispuesta a crear su propia 'maison', una gran marca de moda tras su aprovechada etapa londinense, es hoy referente por su sorprendente capacidad para investigar nuevos conceptos y crear con el mundo que la rodea.

La performance de Rosalía por Madrid causó auténtico furor en la capital, con más de 500 personas arropando a la cantante en la plaza de Callao, lo que obligó a cortar los accesos al Metro en una de las zonas más concurridas. El Ayuntamiento de Madrid asegura que el acto no estaba autorizado, por lo que la ganadora de 14 Grammy Latinos y dos premios Grammy por 'Motomami' (2022) y 'El mal querer' (2020) podría ser incluso sancionada.

Paula Cánovas del Vas, ganadora de Vogue Fashion Fund 2022, el mayor premio de la moda española promovido por Inditex, es una revolucionaria en el viaje de la moda hacia la sostenibilidad real, asociada en su caso al «sentido común». La creadora murciana mide muy bien los impactos de sus colaboraciones tanto en el medio ambiente como en las personas que participan en la creación. En las presentaciones y colaboraciones con otras marcas y personalidades, Paula Cánovas del Vas, hija de la también diseñadora Paula del Vas, juega con el factor sorpresa y lanza mensajes para reflexionar sobre las derivas sociales y ambientales. En 2024 en el Instituto Cervantes de París realizó una performance con artistas marciales del club femenino de lucha NR Fight. Recientemente en la presentación de la colección de primavera/verano 2026 en la Semana de la Moda de París sorprendió con un camión itinerante por la capital de la República francesa transformado en un gran baño a la vista de todos y donde se movían las modelos con sus diseños, una propuesta que pretendía abordar desde el punto de vista crítico la relación entre exposición pública e intimidad a través de la moda.

