Muere Keith Flint, cantante de The Prodigy El músico de 49 años ha sido encontrado muerto en su casa de Inglaterra COLPISA Lunes, 4 marzo 2019, 13:16

El cantante de The Prodigy Keith Flint ha sido encontrado muerto en su casa en Inglaterra. Tenía 49 años. El artista de Dunmow (Inglaterra) ha sido hallado sin vida este lunes en su casa por la policía tras ser informados de que había un cuerpo inconsciente, según The Sun. La causa de su muerte aún no ha sido anunciada.

Flint fue un cantante, músico y bailarín británico, miembro de la mítica banda de música electrónica The Prodigy que tanto se prodigó por España encabezando numerosos festivales. En un principio, Flint era el bailarín de la banda, pero en 1996 hizo su primera aparición como cantante en el sencillo 'Firestarter', que le elevó al estrellato.

The Prodigy era un grupo británico de música electrónica, uno de los más famosos de la historia en su género, y estaba formado por Liam Howlett, Maxim y Keith Flint, que también llamaba la atención por los peinados extravagantes que solía llevar.