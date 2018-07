Tomas Høffding: «Moriremos buscando el sonido perfecto» El trío WhoMadeWho. / Martin Bubandt Tomas Høffding Cantante y bajista de WhoMadeWhoEl trío danés trae su pop experimental a Cartagena en la segunda noche de La Mar de Músicas ANTONIO RIVERA MURCIA Sábado, 21 julio 2018, 01:25

Tomas Høffding es una de las tres partes que componen la banda danesa WhoMadeWho (fundada en 2003), tres partes que poco comparten: un batería y Dj, un guitarrista de jazz, y un bajista y cantante fan de David Bowie. El trío, con un reciente álbum 'Through the walls', actuará esta noche en el festival cartagenero junto a Morcheeba. Høffding contesta a nuestras preguntas en un cómodo inglés, mientras descansa entre dos de las fechas de su gira.

Tome nota Dónde: Auditorio Parque Torres. Cartagena. Cuándo: Hoy a las 23.00 horas. Precio: 25 euros.

-Nos separan 2.600 kilómetros. ¿Qué está haciendo ahora mismo?

-En pocas palabras, estoy bebiendo un montón de cocktails y café, y nadando sin parar en el puerto de Copenhague, tratando de hacer lo mínimo posible, más allá de dar conciertos [risas]. Aunque no lo creas, este verano está siendo extremadamente caluroso en Dinamarca... Casi como en España.

«Si no la cagas algunas veces es que no te estás arriesgando lo suficiente» | «Somos tres intérpretes muy instintivos. Nos encantan el caos y la improvisación» | «Cuando surge algo inesperado, improvisas y haces que funcione. Sin miedo»

-Para los curiosos que no conozcan WhoMadeWho y piensen en asomarse a su concierto en Cartagena, ¿qué encontrarán allí?

-Espero que encuentren una experiencia inexplicable, con mucho ritmo, y que les haga bailar como locos. Creo que nos hemos vuelto cada vez más y más profundos en nuestra forma de tocar en directo; aún tenemos nuestras canciones de siempre, pero intentamos llevarlas a nuevos lugares cada noche. Tratamos de interactuar con el público, de establecer una conversación con ellos a través de la música, y me da la sensación de que, al final, pueden sentir el caos... El público tendrá que ayudarnos en nuestro viaje musical y, con un poco de suerte, les devolveremos toda esa energía multiplicada por diez.

-En la edición de este año, La Mar de Músicas homenajea a su país, Dinamarca. Desde su punto de vista, ¿qué puede ofrecer a España la música danesa?

-La verdad, diría que depresiones y cielos grises [risas]. Pero normalmente alardeamos de sobresalir un poco y no ser demasiado similares a la música escandinava. Nos sentimos más como parte de una gran familia internacional de Dj's, productores y bandas que componen música como la nuestra.

-Desde WhoMadeWho, siempre han asegurado que cada miembro de la banda es un tipo de artista muy diferente al resto. ¿En qué parte de todo ese espectro musical acaban conectando?

-La mayor de las conexiones se produce cuando estamos dando un directo, sin duda. Los tres somos unos intérpretes muy instintivos, nos encantan el caos y la improvisación, y eso sí que lo hacemos muy bien juntos. Las distintas visiones de la música y las bases de cada uno solo hacen que el resultado sea más interesante. Uno de nosotros toca algo, y los otros dos le dan una respuesta totalmente inesperada. En el estudio también pasa. A veces se hace un poco duro que los tres tiremos en direcciones distintas; pero ese es también el motor de todo nuestro proceso creativo. Supongo que es parte de lo que hace que nuestra música resulte interesante a nuestros fans. Durante los conciertos, puedes incluso escuchar las batallas entre las influencias de cada uno. Es todo un paquete, con un montón de material diferente.

-Colaboran con muchos productores musicales que remezclan sus canciones para hacer versiones distintas. ¿Alguna vez temen perder de vista la idea original?

-Nunca. Siempre es divertido ver cómo nuestra música despega en distintas direcciones. Tenemos un punto de vista muy particular, y es que vemos la música como algo familiar. Nos gusta que otros artistas, generalmente amigos nuestros o amigos de amigos, aporten su granito de arena a nuestras obras. WhoMadeWho es algo orgánico, muy libre y, sobre todo, un proyecto sin miedos ni complejos. Nos encanta poder darles unos añadidos refrescantes y de calidad a nuestros sonidos habituales. Aunque, por esto mismo, también acabamos siendo muy escrupulosos a la hora de elegir con quién trabajamos.

-En una entrevista, usted mismo dijo: «Con cada disco nos decepcionamos». Viendo los lanzamientos posteriores, es evidente que esto no les impide seguir haciendo música.

-Simplemente, no podemos parar de hacerla. El hecho de que, cada vez que lanzamos un disco, creamos poder mejorarlo, nos anima a seguir trabajando. Y estoy seguro de que moriremos aún buscando ese sonido perfecto.

-En el festival 'Melt!' de Alemania tuvieron que sustituir el bombo de la batería por un ingeniero de sonido que golpeaba un micrófono con el dedo. Después de esta experiencia, ¿cómo definen el arte?

-El arte puede ser muchísimas cosas; puede estar perfectamente planeado, y que te tomes un año para hacer de una sola línea de batería una obra maestra. Pero supongo que como nosotros trabajamos mejor es con lo espontáneo. Añadimos espontaneidad en grandes cantidades a la mezcla, así que muchas de esas ideas improvisadas de WhoMadeWho acaban saliendo mal. Lo que ocurre es que nadie las conoce, porque no las publicamos. Una idea espontánea en un directo también puede torcerse, pero eso es parte del juego. Para tocar de forma arriesgada, como un aventurero, tienes que cagarla un cierto porcentaje de las veces. Si no te ocurre, es que no te estás arriesgando lo suficiente.

-¿Importan entonces los aspectos técnicos, o es todo espíritu?

-Lo técnico importa un montón: si tocas música disco y un técnico de sonido hace que tu bombo suene a 'hard rock', tienes un gran problema. Pero, por otra parte, es muy divertido intentar arreglártelas con lo que va surgiendo. Aquella vez, en el 'Melt!', lo que surgió fue un show especial a gran altura, montados en una grúa y sin bombo. Cuando se te presenta algo así, simplemente improvisas y haces que funcione. Sin miedo.