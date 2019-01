Miriam Rodríguez: «'Cicatrices' es una catarsis de todo lo que me ha pasado en la vida» 02:30 La cantante gallega Miriam Rodríguez con su disco 'Cicatrices'. / LV La cantante gallega repasa los primeros meses tras el lanzamiento de su primer álbum, 'Cicatrices', galardonado como Disco de Oro. Este martes estuvo firmando su nuevo trabajo a centenares de fans en Murcia FERNANDO PERALS Murcia Martes, 29 enero 2019, 23:03

La cantante gallega y exconcursante de 'Operación Triunfo 2017' Miriam Rodríguez ya vive sus primeros meses triunfales en el mundo de la música. Con solo 22 años (30 de septiembre de 1996) y nueve meses despúes de abandonar el programa de televisión, la joven artista de Puentedeume (A Courña) lanzó su primer disco el pasado mes de Noviembre, titulado 'Cicatrices'. Un álbum que ha sido galardonado como Disco de Oro y que, como su nombre indica, cuenta las cicatrices y experiencias por las que ha pasado la cantante durante su vida. Trece canciones que dan la oportunidad de conocer un poco más a una prometedora artista de la música española que no descarta, también, aparecer en la gran pantalla (tal y como ya ha hecho en la serie 'Vis a Vis') haciendo gala de sus estudios de Arte Dramático.

- Su primer álbum: 'Cicatrices'. ¿Qué nos puede contar de este primer disco?

- Al sermi primer trabajo, es cierto que el porceso creativo se hizo un poquito extraño porque todavía estaba con la gira de 'Operación Triunfo', compaginándolo con componer y demás, pero al fin y al cabo todo ha salido como yo quería. Estoy disfrutando mucho de lo que me está pasando ahora, incluida la gira, y todo lo que me está viniendo es increíble. Esoty feliz y trabajando a tope que es lo importante.

- ¿Por qué eligió el nombre de 'Cicatrices? ¿Trata sobre experiencias personales?

- Este disco tiene mucho de mí, muchas cicatrices como dice el propio título, y hacer las canciones fue una forma de superarlas también. Habla de muchas experiencias que he vivido y las cicatrices no siempre tienen que ser malas, simplemente son recuerdos que están ahí y te ayudan a no olvidar cosas que te han pasado. Para mí son cicatrices hechas canción. Fue el momento de hacer una especie de catarsis de todo lo que me había pasado hasta ahora y quería hacerlo a través de las canciones.

- Hace pocos días fue galardonada con el Disco de Oro por su primer trabajo. ¿Se esperaba tanto éxito apenas unos meses después de su salida de 'OT'?

- No me esperaba tanto éxito cuando salí de la academia. Y mucho menos ser Disco de Oro aunque pasara mucho más tiempo. Estoy muy agradecida porque es un premio a todo el trabajo que hay detrás, no solo mío, sino de todas las personas que me acompañan y el grupo de trabajo que hay detrás. Todo esto también es gracias al público que tanto me apoya y todo lo que consigo es gracias a ellos.

- Ya que hablamos del programa, ¿Ha seguido la última edición del programa?

- La he seguido en medida de lo posible, sí. No he podido ser muy constante por todo el trabajo que he tenido pero sí intermitentemente he podido ver algún 24 horas y varias galas durante toda la edición y todos han mostrado un gran nivel.

- Concursantes de su edición como Aitana, Alfred o Cepeda también se han lanzado al panorama musical. ¿Tiene pensado un dueto o componer con algún compañero de la academia en el futuro?

- Sobre esto yo siempre digo lo mismo. Estas cosas vienen solas. Ahora, cada uno está cogiendo su camino y empezando a trabajar individualmente. Si tiene que surgir en algún momento, surgirá antes o después. Yo estaría encantada de trabajar con cualquiera de ellos porque para mí son mi familia además de compañeros. Pero bueno, estas cosas nunca se saben. El tiempo lo dirá.

- Ha trabajado con Pablo López y compuesto con un paisano suyo como Andrés Suárez. ¿Cómo valora compartir estos momentos con artistas nacionales ya consagrados?

- Hay veces que ni siquiera me lo creo. Son personas que tuve como referencia muchos años y los admiro mucho. Tener la posibilidad de trabajar con artistas como Pablo o Andrés es una suerte y me siento privilegiada de que ellos me hayan brindado la oportunidad de conocerme como artista y como persona y de demostrarles esa confianza que ellos me dieron, que para mi es algo muy importante. Sobre todo Pablo, que me ha aportado seguridad, la oportunidad de ser su 'cocoach' en 'La Voz' y para mí está siendo una experiencia maravillosa.

- Desde que salió del programa de televisión ha experimentado un gran salto a la fama. Los 'paparazzi' le siguen e incluso se rumorea sobre su vida privada. ¿Cómo está gestionando todo esto?

- Sinceramente, paso mucho de estas cosas. Me mantengo muy al margen, no de las redes sociales porque es una herramienta que nos sirve para complementar y potenciar nuestro trabajo, pero sí de todas las cosas que tengan que ver con mi vida privada. Al fin y al cabo, y tal y como dice la palabra, es privada y vivo para disfrutar de mi trabajo y para hacer disfrutar a los demás. Hable de lo que se hable yo me centro en la música que es lo que me interesa y de lo que quiero que se hable sobre mí.

- Ha participado en Vis a Vis, antiguamente en una serie gallega, ahora colabora en 'La Voz'... ¿Confirmamos que su carrera va dirigida íntegamente a la música o no descarta participar en alguna otra serie o película?

- Es verdad que mi carrera empezó como música hace muchos años y tuve claro desde que tenía 6 años que me quería dedicar a esto. Pero también es cierto que cuando tuve que decantarme por una carrera elegí Arte Dramático y posteriormente estuve en una serie. Ahora mismo estoy muy centrada en lo musical y me gusta mucho hacer giras, conciertos y disfrutar de esto. Estoy en un punto de mi vida que nunca me gustará cerrar puertas a nada si vienen oportunidades como la de 'Vis a Vis', que es una serie que me encantaba y tuve la oportunidad de estar en el rodaje con ellas. Para mí es una experiencia maravillosa y todo lo que llegue, bienvenido será. Se irá viendo con el tiempo.

- ¿Hay algún artista en especial con el que le gustaría cantar en el futuro?

- Cuando me dices esto se me vienen muchos a la cabeza. Admiro a mucha gente y no te podría decir un solo nombre porque me gustaría hacerlo con muchos músicos. Estas cosas siempre van surgiendo y no se fuerzan sino que simplemente surge la oportunidad de gente que no tenías en la cabeza y que al final conoces y ocurre. Al final estas cosas irán pasando como tengan que pasar.

- ¿Dónde y cómo le gustaría verse en unos años?

- Yo al futuro siempre le pido salud. Soy una persona muy familiar así que mi entorno representa la tranquilidad en mi vida. Si es posible, me gustaría verme trabajando en lo que me gusta, que es la música. Para lograrlo, soy consciente de que esto es una carrera de fondo que nunca termina y al final no es conseguir a corto plazo nada sino intentar mantenerse, y ahora mismo salimos de un 'boom' de un programa de televisión que aún estamos viviéndo. Ahora llega el momento de la verdad y poco a poco hay que ir cultivando, con mucho trabajo y agradeciendo siempre todo lo que nos está pasando y la gente que nos apoya.