Mike Sánchez llenará hoy de ritmo la explanada Barnuevo en Jazz San Javier

murcia. El primero de los dos conciertos gratuitos que Jazz San Javier ofrecerá en la explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera lo protagoniza hoy -22.00 horas- el cantante, pianista y compositor británico de origen español Mike Sánchez, pura «magia en el escenario», como lo definió Bill Wyman, con quien ya tocó en la quinta edición del festival formando parte de Rhythm Kings. El tupé y la indumentaria con que se presenta delatan a este músico entregado al rhythm & blues y al rock and roll, que parece nacido para tocar en directo y desatar el ritmo a su paso.

Mike Sánchez cuenta con una larga carrera que comenzó con The Rockets y Big Town Playboys, un reconocido grupo británico de rhythm & blues con el que comenzó a ganar fama y reconocimiento entre músicos como Robert Plant, líder de Led Zeppelin, Eric Clapton, Jeff Beck, Bill Wyman, la vocalista Imelda May, Mick Fleetwood, Georgie Fame o el guitarrista Albert Lee, que ha participado en la grabación de su disco 'So Many Routes', último lanzamiento, en 2014, dentro de su carrera en solitario.

El boogie woogie, el blues y el rockabilly tampoco tienen secretos para este músico, cuya técnica, temperamento, carisma y sentido del show hacen que sus directos sean una experiencia irrepetible. «Quienes le ven nunca le olvidan», decía el guitarrista Albert Lee sobre Mike Sánchez, que llenará la explanada Barnuevo de sonido rockin' junto a su banda, compuesta por Tom Bull (guitarra), Nick Whitfield (contrabajo), Mark Morgan (batería), Nick Lunt (saxo barítono) y Martin Winning (saxo tenor).