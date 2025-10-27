Gustavo Santaolalla encabeza el Festival de Jazz de Cartagena que arranca este miércoles

LA VERDAD Lunes, 27 de octubre 2025, 14:39 Comenta Compartir

El Cartagena Jazz Festival arranca esta semana su 44ª edición, que se celebra del 29 de octubre al 16 de noviembre, con un programa que reúne a grandes nombres del jazz como Morgan, Kandace Spring, Paquito Rivera, Gustavo Santaolalla, Tigran Hamasyan, Dorantes y Moisés P. Sánchez juntos, Stacey Kent y Cecile Mclorin Salvant. El evento ofrece una amplia variedad de conciertos en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, plaza del Icue, Mister Witt Café o el auditorio el Batel, que contará en su inauguración de este viernes 31 de octubre con un homenaje a Paco de Lucía donde participan Josemi Carmona, Chano Domínguez, Duquende o Farru, entre otros artistas.

Por el auditorio El Batel pasarán también el 1 de noviembre el grupo Morgan. Un día después, el 2 de noviembre, será el turno de Gilipollaz, quienes abrirán los conciertos de los domingo, a las 12.30 en la terraza del Batel. Ya por la tarde, a las 19.00, actuarán en el auditorio Kandace Springs. La cantante es una de las voces más personales del jazz vocal contemporáneo, con un estilo que fusiona soul clásico, jazz elegante y R&B moderno. Ya la próxima semana y hasta el 16 de noviembre, El Batel recibirá a nombres propios de este género musical como Gustavo Santaolalla, Tigran Hamasyan, Dorantes y Moisés P. Sánchez juntos, Stacey Kent y Cecile Mclorin Salvant.

Conciertos en el Luzzy

Los jueves, el festival contará con actuaciones en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, a las 20.30. Este 30 de octubre se ha programado un homenaje a Nacho Para, figura de la escena musical cartagenera y alma de la banda Bantastic Fand, quien dejó su huella en el Cartagena Jazz Festival. Antes, a las 18.30, habrá una mesa redonda en la que participarán Joserra Rodrigo, quien coordinará la mesa; Juan José Vicedo, Alberto Frutos, Miguel López y Carlos Santos. Se pondrá en valor su obra y su forma de estar en el mundo, con entrada libre, hasta completar aforo.

Completan este ciclo de conciertos en El Luzzy las actuaciones del trompetista Ife Ogunjobi, el 6 de noviembre, conocido por formar parte de la aclamada banda británica Ezra Collective, y el violonchelista francés Matthieu Saglio, tocará el 13 de noviembre, quien traerá al festival, en formación de cuarteto, su particular universo sonoro, donde el jazz se encuentra con músicas del mundo y ecos del Mediterráneo.

Conciertos en Plaza del Icue

Las mañanas de los sábados de noviembre, a las 12.30, sonarán a ritmo de swing desde la plaza del Icue. El 1 de noviembre será el turno de Lucky Lips, la formación compuesta por Leonor Vida, voz y percusión; Eduardo Lucas, guitarra y voces; Sergio «Joe» Celdrán al contrabajo, Pedro Cánovas, al saxo y Gonzalo De La Rocha a la bateria. El 8 de noviembre, a la misma hora, llegará el turno de Cash in the Hat, el proyecto que arrancó 2023 como un dúo a piano y voz, y que ha ido creciendo para, finalmente, ser una banda con piano, voz, guitarra, dobro, armónica y batería. El 15 de noviembre a las 12:30, tocará The Sentimental Gentlemen.

Miércoles en Mr. Witt Café

Además, desde el 29 de octubre y hasta la finalización del festival, se ha programado cada miércoles en Mr. Witt Café una actuación enmarcada en el Ciclo Creadores, la iniciativa impulsada por la asociación Por Amor Al Arte y Cultura del Ayuntamiento que apuesta por dar espacio durante todo el año al talento emergente local y regional. En esta ocasión, los asistentes disfrutarán de Triceratops, el proyecto 'Bajo mi voz', y Eugenio Fernández. Las entradas tendrán un corte de cinco euros.