MGMT, La Casa Azul y Nunatak darán la bienvenida al próximo curso universitario Cartel promocional del 'Welcome 2018'. / Estrella de Levante Las entradas ya están disponibles desde 25 euros, aunque a partir del 3 septiembre volverán las promociones de collarines y universitarios LA VERDAD Murcia Miércoles, 25 julio 2018, 12:41

MGMT, La Casa Azul y Nunatak serán los grupos encargados de dar la bienvenida al nuevo curso universitario en el 'WELCOME 2018', que se celebrará el próximo viernes 26 de octubre, en la Plaza de Toros. La entradas ya están a la venta en Compralaentrada.com desde 25 euros.

El dúo musical MGMT alcanzó la fama mundial en 2008 con 'Oracular Spectacular'; un disco que incluía himnos como 'Kids', 'Time To Pretend' o 'Electric Feel'. La banda combina como nadie la fuerza del rock psicodélico con un electropop absolutamente efervescente. Discos como 'Congratulations' (2010) o 'MGMT' (2013) afianzaron su estatus de inconformistas e impredecibles. Tras un silencio de cuatro años, el dúo publicó un nuevo single, 'Little Dark Age', un primer adelanto de su homónimo próximo trabajo discográfico. Por su parte, La Casa Azul hará sonar 'bubblegum' o 'sunshine-pop' en la Plaza de Toros, uniendo melodías de ensueño y arreglos perfectos. Los catalanes están preparando su próximo y esperado disco, 'La Gran Esfera', del que seguro tenemos noticias en el 'WELCOME 2018'. Mediante una potente percusión, estribillos cargados de coros y una constante nube electrónica, los cartageneros de Nunatak serán los encargados de inaugurar la fiesta universitaria.

Además, a partir del 3 de septiembre, vuelven las promociones de collarines y universitarios para adquirir las entradas del 'WELCOME 2018'. De esta forma, reuniendo 20 etiquetas de quintos y tercios promocionales de Estrella de Levante, el precio de la entrada será de solo 10 euros. Además, si eres universitario, puedes adquirir tu entrada desde solo 5 euros.