El mexicano Carlos Rivera agota entradas para su concierto de esta noche en Murcia

El cantante mexicano Carlos Rivera ha agotado las localidades para el concierto que esta noche -a las 21.30 horas- acoge la sala Narciso Yepes del Auditorio Regional de Murcia. Una parada de la gira que el artista está realizando por España presentando su último álbum, 'Guerra', que además de ser el nombre de su gira es su apellido materno. Según confesaba el cantante, guerra «es a lo que todos debemos enfrentarnos cada día para ir logrando nuestras metas». Carlos Rivera ya es una autentica figura en España, ya que cada trabajo suyo siempre supera al anterior. «En este disco me he dejado el alma entera porque cuando uno cree ciegamente en lo que está haciendo, al final siempre merece la pena todo el esfuerzo realizado». A través de canciones como 'Me muero', 'Otras vidas' o 'Sería más fácil', Carlos Rivera cuenta los momentos decisivos de su vida, lo íntimo de sus sentimientos o lo más emocionante de sus sueños, algo que le ha convertido en uno de los grandes baladistas de habla hispana, como antes lo fueron Roberto Carlos y Julio Iglesias.

El artista se ha consolidado como uno de los cantantes hispanos de mayor repercusión a nivel mundial, llenando grandes recintos como el Auditorio Nacional de México, el Teatro del Arte de Santiago de Chile y el Teatro Circo Price de Madrid.