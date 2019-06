Roi Méndez: «Es el momento para volar solo» Roi Méndez, cantante que se dio a conocer en Operación Triunfo 2018, presenta su primer disco 'Mi lógico desorden' este sábado en la Sala REM a las 22.30 horas. / LV El cantante gallego viene a Murcia este sábado para presentar su primer disco en solitario ISABEL DÓLERA Sábado, 29 junio 2019, 12:51

Roi Méndez (Santiago de Compostela, 1993) ha pasado de las orquestas gallegas a los grandes escenarios con el 'boom' de Operación Triunfo. Su paso por el concurso en 2018 fue decisivo para ganarse al público con su carismática personalidad y para consolidarse en el mundo de la música en España.

Este sábado la gira en solitario del compostelano llega a la Sala REM en Murcia para presentar su álbum debut 'Mi lógico desorden'. El disco, de nueve canciones, se publicó el 22 de marzo y Roi fue el séptimo de la edición de OT en hacerlo.

- ¿Cómo es 'Mi lógico desorden'?

- Es un disco muy trabajado a nivel de producción y composición. Nos llevó bastante tiempo, pero lo hicimos entre un grupo muy cercano de amigos, compositores y productores a los que admiro. Al final fue todo muy cercano y guay.

- ¿Qué referencias musicales ha incluido en el proceso de composición?

- Quería meter todo lo que me gustaba y era complicado. El disco no sigue una vertiente clara y va divagando entre temas más orgánicos y otros más electrónicos. Me apetecía jugar con eso y no hay una referencia clara.

- ¿Cómo define su estilo musical?

- Por la música que escuchaba y lo que me gusta: Imagine Dragons, Coldplay, Ed Sheeran, Police, los Beatles, Queen..., tenía claro que no era una cosa sola porque me gustan muchos estilos. Quería mezclar y salió esto. Estoy muy contento con el resultado final, no había prisa y no me metieron presión por publicarlo antes.

- ¿Cómo cree que ha recibido el público su álbum?

- La crítica es muy buena, están reaccionando muy bien a él. Aunque bueno, hay comentarios de todo tipo, gente que le gusta más o menos, pero siempre muy respetuosos.

- ¿El disco es una forma de desligarse del producto OT?

- Bueno, de la marca más que nada. Es un momento para volar más solo.

- ¿Echa de menos trabajar en orquestas o prefiere los grandes escenarios?

- Prefiero tocar con mi proyecto, que es mucho más agradecido. Estuve trabajando en orquestas cuatro o cinco años pero no se trata de grande o de pequeño, ahora soy el responsable de lo que hago y hago las cosas como quiero.

- Colabora en el programa 'Yu no te pierdas nada' e hizo un cameo en 'Paquita Salas', ¿le gustaría hacer carrera en el humor?

- Ahora mismo no, es parte de mi personalidad pero no lo veo como una profesión. Estoy centrado en el disco y lo veo como algo para incluir en mis conciertos.

- ¿Qué música escucha ahora?

- Ahora estoy en un momento de descubrir nueva música. Me gusta poner 'playlists' de música que no conozco para no estar estancado en los sonidos que escucho siempre. Ahora me gusta escuchar canciones que me recomienda Spotify, algo más aleatorio.