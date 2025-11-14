Memoria y emoción en la 'Música en el exilio' Un concierto del afamado violonchelista murciano Lorenzo Meseguer, en el que reivindica la obra de maestros como Granados y De Falla, pone el colofón este viernes en el Real Casino de Murcia al programa del Día de las Humanidades

Daniel Vidal Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:20 Comenta Compartir

La última vez que Lorenzo Meseguer (Murcia, 1990) actuó en su ciudad natal fue el pasado mes de marzo, en el Auditorio Víctor Villegas. Catedrático de Violonchelo del Conservatorio Superior de Música y Artes Escénicas de Castilla y León, Meseguer está considerado uno de los mejores intérpretes de música de cámara a nivel internacional. Aquel día de marzo regresó a su tierra junto a la Orquesta Balthasar Neumann de Friburgo –que según los expertos es la orquesta barroca más prestigiosa del planeta– para interpretar la 'Missa Solemniss' de Beethoven. Aún tiene fresco el recuerdo Meseguer, que vuelve a ese día en la memoria con una sonrisa en los labios mientras saborea el próximo viaje hacia el lugar que le vio nacer. Será gracias a la programación del Día de las Humanidades, que se celebra este viernes en el Real Casino de Murcia, con un concierto que ofrecerá Lorenzo Meseguer a partir de las 21.30 horas. La cita es, sin duda, uno de los grandes atractivos de esta jornada organizada por el Comité de Humanidades de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, y que también incluye otras actividades como conferencias, exposiciones, y hasta cata de vinos y panetones. Las entradas para el concierto tienen un precio de 15 euros (para socios del Casino) y 20 euros.

El violonchelista murciano, ganador de la Beca Leonardo de la Fundación BBVA en 2024, presentará este viernes por la noche –junto al pianista Mario Mora– su proyecto 'Música en el exilio'. Y además en «un sitio inconmensurable, una joya que tenemos en Murcia como es el Salón de Baile del Casino. Es una oportunidad para todos, y también para mí, de disfrutar de un sitio tan emblemático». El proyecto, explica el propio Lorenzo Meseguer, se nutre durante «una hora de concierto, más o menos», de la «música española de la primera mitad del siglo XX de compositores que tuvieron que vivir de una u otra forma en el exilio». Entre esos autores que sonarán este viernes, señala el intérprete, están «Gaspar Cassadó, un chelista alumno de Pau Casals; el hermano del propio Pau Casals, Enric Casals; Enrique Granados, que no estuvo en el exilio, pero murió en circunstancias también bastante trágicas en un barco en la Primera Guerra Mundial... Luego tenemos a Manuel de Falla, que fue el maestro de toda la música española desde principios del siglo XX y enfocó la imagen a seguir; y a Joaquín Nin, que fue un cubano español que nació cuando todavía Cuba era colonia española y después tuvo que volver a Cuba por la Guerra Civil».

Además, el proyecto 'Música en el exilio' reivindica la figura de Federico García Lorca «como poeta pero también como pianista, porque él también fue pianista. Recuperó mucha música y tuvo una vertiente también musicológica». Obras que Meseguer y su compañero Mario Mora instrumentalizarán «para violonchelo y piano» en lo que supondrá la guinda del pastel a un programa «bastante redondo», en palabras del propio violonchelista.

Y todo ello concentrado en una hora de concierto. «Es mucho repertorio, sí, pero es verdad que es todo música muy popular, con arraigo español y muy fácil de escuchar. Yo creo que va a gustar bastante», asegura Meseguer. Un violonchelista acostumbrado a lidiar con la vena barroca de la música clásica pero que, en esta ocasión, viaja a principios del siglo XX para rendir tributo a los maestros que abrieron camino en la música española a muchos kilómetros de distancia de sus hogares. Eso sí, con un instrumento que tiene «más de 350 años».

Asimismo, y según explica el propio Lorenzo Meseguer, el proyecto 'Música en el exilio' rinde tributo también «a uno de los murcianos más importantes de aquella época, pero que no se conoce nada en la actualidad».

Se refiere Lorenzo Meseguer a «Agustín Rubio, natural de Algezares», y al que define como «un superchelista murciano que apareció en mitad del siglo XIX y que murió olvidado en Londres». Agustín Rubio, recuerda Meseguer, «fue una figura clave en la música española y también en el mundo de la música a nivel europeo». Un músico murciano que también va a tener una presencia destacada este viernes durante el concierto de Lorenzo Meseguer y Mario Mora: «Voy a intentar reivindicar su memoria, porque también tiene alguna obra escrita para el instrumento y es importante que los murcianos conozcan que hay gente de la tierra muy relevante en el mundo de la música que no está tan presente hoy en día, pero que tuvo un papel importantísimo en la época». Un menú completo con ingrediente murciano incluido.

Actividades

Más allá del concierto, el programa del Día de las Humanidades se completa con diferentes actividades que comienzan esta mañana con una visita visita guiada al Museo de las Claras de la mano de Paco López Mengual y David Gómez Valero. Ya por la tarde, y después de un pequeño concierto y una degustación de panetone a cargo de Andrés Mármol, llega el turno de las conferencias y las mesas redondas. Una de ellas, 'La salud auditiva y los espacios de la Nueva Bauhaus Europea', a partir de las 17.30, está moderada por Manuel Madrid, jefe de Cultura de LA VERDAD, y contará con María José Peñalver, Juan Rodríguez, Patricia Reus y Maite Almela como ponentes. Toda la información sobre el programa del Día de las Humanidades está disponible en la web https://seorl.net.

Temas

Murcia

Música

