La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El violonchelista y compositor francés afincado en Valencia Matthieu Saglio. Javier Carrión/ AGM
Músico y compositor

Matthieu Saglio: «La palabra necesidad le da sentido al trabajo del músico»

El violonchelista francés afincado en Valencia actúa hoy en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, dentro del Cartagena Jazz Festival

Natalia Benito

Natalia Benito

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:42

Comenta

«Hay un sitio donde nunca he estado y donde me apetece mucho tocar: es Brasil», cuenta el violonchelista y compositor francés, afincado en Valencia ... desde hace veinte años, Matthieu Saglio, que ha viajado con su música a más de cuarenta países. Y, precisamente, en el concierto que hoy ofrece dentro del 44 Cartagena Jazz Festival, en el salón de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, a las 20.30 horas –entradas: 10 euros–, un nuevo componente se suma a su cuarteto, el brasileño Ze Luis Nacimiento a la percusión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  2. 2 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  3. 3

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  4. 4 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  5. 5

    Abren juicio al exdueño de una academia de baile de Murcia por supuestas grabaciones ocultas a alumnas
  6. 6

    Denuncian un «veto político» de Salud a su ex director gerente Asensio López
  7. 7 Prisión para el acusado de agredir sexualmente a una camarera en Murcia
  8. 8

    La Asamblea da mes y medio a Salud para citar a todas las mujeres pendientes de hacerse una mamografía en la Región
  9. 9 Detienen en Molina a una fugitiva chilena que pertenecía a una peligrosa banda criminal
  10. 10 El truco para agrandar tus pantalones en casa en segundos: «Conseguirás un centímetro extra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Matthieu Saglio: «La palabra necesidad le da sentido al trabajo del músico»

Matthieu Saglio: «La palabra necesidad le da sentido al trabajo del músico»