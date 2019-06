Ara Malikian hará parada en Murcia con su nueva gira, 'Royal Garage' El violinista libanés Ara Malikian. / efe El violinista libanés ofrecerá un concierto en el Cuartel de Artillería el próximo 21 de septiembre; las entradas ya están a la venta LA VERDAD Domingo, 9 junio 2019, 09:11

murcia. El violinista Ara Malikian emprenderá en los próximos días una nueva gira por España que le traerá a Murcia en septiembre. En concreto, al Cuartel de Artillería el sábado 21. Malikian presentará su 'Royal Garage World Tour', espectáculo con el que visitará, entre otras ciudades, Madrid, Badajoz, Logroño, Vitoria, Málaga y San Sebastián, y con el que también viajará a Francia, Ucrania, Italia, Grecia y Ecuador, entre otros países. A la venta en las webs www.showsondemand.es y www.aramalikian.com, las entradas para su concierto de Murcia -21.00 horas- se pueden adquirir entre 40 y 65 euros.

Ara Malikian está considerado «como uno de los tres mejores violinistas del mundo», ha grabado más de 40 discos y cuenta con su propia orquesta. En esta nueva gira internacional, que ya se ha podido ver en México, Inglaterra y Portugal, Malikian presenta un disco que «es distinto a todo lo que he compuesto hasta el momento», afirma el propio artista, que, por primera vez, introduce su voz en un trabajo.

Con este último trabajo el violinista recorre los garajes de las grandes ciudades que le han marcado, tanto en su estilo artístico como a nivel personal, dejando en su música un sello imborrable. Cuenta que su relación con los garajes «empezó en 1976, cuando estalló la guerra del Líbano. En el mundo entero las bandas más modernas ensayaban en garajes, sacaban de ahí sus sonidos y creaban un estilo que cambiaría la historia de la música. Yo tenía diez años y mi padre me decía: 'Vamos hijo, bajemos al garaje, vamos a montar una banda de rock como la de los Rolling'. Mi banda no tenía tanto rollo como la de ellos, yo no me codeaba con Keith Richards o Mick Jagger y hablábamos de rock y música de vanguardia, a mí me esperaba mi tío Nono con una trompeta abollada, mi vecino con una botella de anís y mi abuela con una mandolina...'», recuerda.

Para su nuevo trabajo, Malikian ha contado con las colaboraciones, entre otros, de artistas conocidos, como Andrés Calamaro, Enrique Bunbury, Serj Tankian, de de System of a Down; la cantaora Estrella Morente, Franco Battiato, Kase.O y Pablo Milanés.