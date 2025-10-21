Lydia Martín deja sus 'Huellas' en San Remo La cantante cartagenera está a punto de tomar rumbo a la ciudad italiana para concursar, este sábado, en la categoría Senior del prestigioso festival de la canción

Natalia Benito Martes, 21 de octubre 2025, 23:59 Comenta Compartir

Pase lo que pase esta sábado, para la cantante cartagenera Lydia Martín ya es un premio haber sido seleccionada en el concurso San Remo Senior, que organiza el prestigioso y veterano Festival de la Canción de San Remo, donde se elige el tema que cada año representa a Italia en Eurovisión.

Este año se celebra la novena edición de este certamen cuya convocatoria está abierta a artistas internacionales de más de 34 años que buscan abrirse un hueco internacional con su música. Martín conoció la existencia de este certamen que, sin dotación económica, su principal premio es el prestigio, a raíz de que el año pasado participara la murciana Sara Zamora, que quedó segunda con el tema 'Thank you'.

La artista competirá en la categoría de cantautores con 'Huellas', su composición más internacional, que escribió para participar en el Benidorm Fest y fue estrenada en México, y también la más íntima. «Para mí 'Huellas' es lo mejor que he escrito hasta la fecha y yo tenía claro que en un festival como San Remo iban a saber valorar la propuesta», cuenta la cantante, muy influenciada por la música italiana, y que cree que su tema puede seguir la línea de artistas como Marco Mengoni. Aunque considera que es difícil que una canción en español gane este concurso al que se presentan artistas de 17 nacionalidades diferentes, confía en esta balada que habla de un duelo.

«Esta canción es lo mejor que he escrito hasta la fecha y tenía claro que en el festival iban a saber valorar la propuesta»

«Quiero poder respirar y liberar todo mi cuerpo de esta pena / y despertar una mañana sin pensar si cruzarías esa puerta», cantará Lydia Martín, en español –aunque envió la letra al concurso traducida en italiano para facilitar su comprensión–, este sábado en el Teatro de la Ópera del Casino. «Es cierto que no hace falta entender el idioma para que esta canción te transmita. Habla de algo superduro, un duelo inesperado, una apertura a sentir más cerca a las personas que no están con nosotros. Esa verdad que cuenta la canción nace del alma. Cuando canto 'Huellas' sobre el escenario se hace el silencio. Hay algo que transmite esa canción que conecta más allá del idioma y yo creo que en ese escenario, con la puesta en escena y con el vestuario que hemos preparado, todo va a estar superconectado con lo que quiero transmitir, para que el mensaje llegue con mucha más facilidad. Confío en el poder de mi canción muchísimo», explica la cantante en una prueba en la que se mide, más allá de la calidad musical, la calidad artística, por lo que la puesta en escena debe ser cuidada.

Bloqueos

En el terreno puramente vocal, Lydia Martín arriesgará y, por primera vez, interpretará la canción tal y como la pensó inicialmente, poniendo a prueba su rango vocal. Para ello, ha contado con la colaboración de la 'vocal coach' Marla Sánchez «que me ayudó con algunos bloqueos que tenía con la canción» y los consejos de la cantante María Mulero. «Es una canción muy difícil por la subida de tono. Hay que ir a por todas», se anima la intérprete, que pensó en el torrente de voz de Ruth Lorenzo, aunque también identifica como referente musical a Pastora Soler. «Ahora me encierro en el estudio y me tiro horas cantando. A veces me pongo a dar saltos a la vez que canto y he llegado a imaginarme a personas que sé que me emocionan enfrente de mí mientras canto. Cuando me puse a preparar esta canción empecé a llorar, es muy reciente para mí», confiesa.

«Siento mucha responsabilidad, pero mi objetivo es hacer una buena interpretación, dejar el pabellón alto»

La cantante no estará sola en San Remo, ya que le acompañará en su viaje la diseñadora afincada en Águilas Elena Koshurnikova, encargada del vestuario de la propuesta: «Me enamoré de un vestido suyo que me probé hace tiempo, pero supe que lo tenía que guardar, que ese vestido tendría su momento», y así será. «Cuando me seleccionaron, me vino a la cabeza. Solo diré que pertenece a la colección 'Magia del cielo' y que es azul», al hilo del comienzo de su canción, que dice: «Será que el mar es más azul / y que este cielo ya no tiene nubes negras». Completará su estilismo con la joyería artesanal de la marca madrileña Siia.

«Siento mucha responsabilidad, porque todo el mundo te dice, 'tienes que ir a ganar', pero mi objetivo es dejar el pabellón alto, hacer una buena interpretación, no necesito más. Espero que el concierto sea justo y disfrutar». La actuación se podrá seguir desde el canal de Youtube de la organización, @sanremosenior. Los seleccionados cantarán en la primera fase por la mañana, entre las 10.00 y las 12.00 horas. En caso de pasar a la final, esta comenzará a partir de las 19.00 horas.

Reporta un error