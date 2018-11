Love of Lesbian aterrizará el 15 de marzo en Murcia con su gira 'Espejos y espejismos' Santi Balmes, cantante de Love of Lesbian, en un concierto en Murcia. / JAVIER CARRIÓN / AGM El Teatro Circo será el escenario donde la banda actuará para sus seguidores más fieles de la Región LA VERDAD Murcia Viernes, 9 noviembre 2018, 13:28

Love of Lesbian celebró este año su 20 aniversario sobre los escenarios, y para ello realizaron 8 conciertos muy emocinantes en 4 ciudades: Barcelona, Madrid, Valencia y Ciudad de México.

Luz Casal, Arkano, Pancho Varona, Rayden, Manolo García, Baldo, Desireé Miras, Alfred, Leiva, Amaia, Zahara, Soledad Vélez, The New Raemon, Álex Ferreira, Sylvana Estrada y Manuel Mendoza «Coe» de Camilo VII fueron los artistas invitados en los conciertos de celebración de éstos 20 años de Love of Lesbian en los escenarios.

Durante la temporada teatral 2018/2019 LOVE OF LESBIAN estará de gira con su espectáculo 'Espejos y espejismos', con la que recorrerán los teatros más importantes de la península, terminando la gira haciendo temporada en Madrid y Barcelona. El viernes 15 de marzo, justo antes de emprender su viaje a la capital de España y a la ciudad condal, la banda actuará en el Teatro Circo de Murcia.