Así fue la 'listening party' del nuevo disco 'Lux' de Rosalía en el MNAC de Barcelona

La artista catalana Rosalía ha protagonizado la noche de este miércoles en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) una 'listening party' de los temas de su nuevo disco 'Lux' ante 900 invitados y que la cantante de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) ha seguido desde un escenario.

Rodeado de secretismo, los invitados, tras guardar cola, poderse fotografiar en un photocall a la entrada del MNAC y tapar las cámaras de sus móviles, han entrado por un pasillo que desembocaba en la Sala Oval, presidida por un escenario en forma de media luna sobre el que en unas grandes telas se han proyectado las letras de los temas.

Los temas de 'Lux', que se publica este viernes, se han sucedido sobre el escenario, con el consejo de disfrutar la audición en silencio, mientras Rosalía, vestida de blanco, se hallaba incorporada o estirada sobre el escenario acolchonado como una oyente más, junto a los invitados, algunos sentados en la platea y otros en la grada de la Sala Oval.

Los asistentes han seguido con un respetuoso silencio la sucesión de temas de 'Lux' y en algunos de ellos se han producido ovaciones.

Al acabar la 'listening party', la artista ha bajado del escenario y se ha ido por el pasillo entre un público en pie con gestos de agradecimiento, sin hablar.

Entre los 900 invitados han figurado rostros conocidos como los integrantes de Estopa, el luchador Ilia Topuria, la cantante Amaia, el cantante Omar Montes, la actriz Rossy de Palma y la presentadora Belén Esteban.

La 'listening party' de 'Lux' en Barcelona ha sido una de las diversas que se celebraban este miércoles en ciudades como Amsterdam, Amberes, Berlín, Bogotà, Buenos Aires, Lima, Lisboa, Londres, Milán, Paris, Santiago de Chile, San José, Santo Domingo, São Paulo, Estocolmo, Tokio y Toronto.

Como curiosidad, antes del inicio del evento, se ha advertido de que sonarían las alertas en móviles por la previsión de lluvias en Catalunya, como así ha ocurrido.

'Lux' es el cuarto disco de Rosalía, que llega tres años después del lanzamiento de 'Motomami', del que el pasado 27 de octubre la cantante ya publicó el primer avance, 'Berghain', y que este miércoles se ha filtrado entero en redes sociales.

En este trabajo, que ha grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres e incluye voces de artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y los coros de la Escolania de Montserrat y del Palau de la Música, la artista explora temas como «la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad».

Disco en cuatro movimientos

El disco está dividido en cuatro movimientos: el primero lo componen 'Sexo, Violencia y Llantas', 'Reliquia', 'Divinize -con parte de la letra en catalán-, Porcelana' y 'Mio Cristo'.

La segunda parte la completan 'Berghain', 'La Perla', 'Mundo Nuevo' y 'De Madrugá', una canción que ya adelantó durante los conciertos de su gira por 'El mal querer', su segundo disco.

El tercer movimiento del álbum se compone de 'Dios Es Un Stalker', 'La Yugular', 'Focu 'ranni', 'Sauvignon Blanc' y 'Jeanne', y la cuarta y última parte la cierran 'Novia Robot', 'La Rumba Del Perdón', 'Memória' y 'Magnolias'.

