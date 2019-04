El líder de la banda Screaming Trees, Mark Lanegan, presentará nuevo disco en Sala REM Mark Lanegan. LV MURCIA Sábado, 27 abril 2019, 01:37

Mark Lanegan vuelve a la carretera con gira y disco nuevo. El artista acaba de anunciar nuevo disco para octubre, 'Somebody's Knocking', que presentará en una gira que pasará por la Sala REM de Murcia el 27 de octubre. Las entradas ya están a la venta en Compralaentrada.com y todos sus puntos físicos repartidos por la Región. 'Stitch It Up' es el adelanto de este trabajo que ha sido presentado con el primer videoclip de Lanegan en 15 años en el que aparece él, y lo ha hecho acompañado, además, del actor Donal Logue, como Jimmy The Cab Driver, un personaje mítico de MTV que interpretaba en los noventa.

El que fuera líder durante los ochenta y noventa de uno de los grupos más destacados de la escena grunge de Seattle, Screaming Trees, lleva más de dos décadas reinventándose como solista. Fan de colaborar con otros artistas, sus proyectos conjuntos incluyen colaboraciones con Kurt Cobain, discos a medias con Isobell Campell (Belle and Sebastian), Queens of the Stone Age y hasta su más reciente álbum editado el pasado año a medias con el multiinstrumentista inglés Duke Garwood. Su personalísima voz y ese halo enigmático que siempre le rodea le acompañarán en su gira española en la presentación de su nuevo disco, 'Somebody's Knocking'.