David Summers: «Antes había más libertad, más creatividad y menos miedo» Javier Molina, Rafa Gutiérrez, David Summers y Dani Mezquita siguen siendo Hombres G. / promocional Hombres G presenta esta noche en Murcia su álbum 'Resurrección', junto a su extensa colección de éxitos pop JAM ALBARRACÍN MURCIA Sábado, 25 mayo 2019, 03:16

Fueron (casi) los Beatles. Salvando las (enormes) distancias artísticas, pero emulando a escala nacional el mayor fenómeno fan de la época. Conciertos abarrotados en España, México y Latinoamérica, un par de películas, centenares de adolescentes gritando en sus conciertos y canciones como 'Chica cocodrilo' («has sido tú, te crees que no te he visto / has sido tú la que me dio el mordisco») basadas en hechos reales. Más de 30 años después y con la misma formación, siguen gozando del favor de un público que aúna tres generaciones. Hombres G actúa esta noche en Murcia (Plaza de Toros, 20 horas, 25 euros; completan: Danza Invisible y El Sótano del Doctor), presentando su nuevo álbum, 'Resurrección'. Buen momento para conversar con su cantante y líder, David Summers.

«Intento separar mi vida cotidiana del personaje, cuando te cuelgue me voy a hacer la compra»

-Siguen llenando grandes recintos, siguen arrasando en México y Latinoamérica, siendo profetas en casa... ¿Ha encontrado Hombres G la relatividad del tiempo?

-[Ríe] Pues no lo sé, nunca hice planes de futuro, simplemente vamos haciendo cosas, intentando hacerlo bien y hemos tenido la suerte de tener siempre al público a favor. Yo creo que el secreto, o como lo quieras llamar, es simplemente vivir al día con los proyectos más inmediatos. Intentar estar siempre haciendo cosas, proyectando ideas, un disco nuevo, la gira... Y de repente pasan 30 años, han ido volando.

«Al principio fue una histeria colectiva, ahora tenemos un público más variado y más tranquilo»

-'Resurrección' es su nuevo álbum, pero no estaban muertos. Aunque sí es un retorno a la actividad discográfica nueve años después.

-Sí, el título del disco es por el de uno de los temas que me parecen más interesantes del disco, de los que más me gustan a mí. También es una resurrección personal, todos los discos los enfoco de una manera personal porque escribo las canciones y en ellas hablo de mi vida. Y bueno, también el juego de que llevábamos nueve años sin sacar un disco de canciones inéditas, aunque sí los ha habido en directo, recopilaciones, por el 30 aniversario, con Enanitos Verdes... Hemos hecho muchísimas cosas, no hemos estado muertos para nada.

«Nunca hice planes. Tienes ideas, haces un disco, la gira... y de repente han pasado 30 años volando»

-A estas alturas y con estos méritos, ni pausas ni prisas. Están al margen de las exigencias de la industria, aunque siempre ha ido bastante a su bola.

-Siempre, siempre. Y queremos seguir haciéndolo. No entramos en el carrusel de las modas, las tendencias y las pautas que se suelen seguir. Nosotros hacemos la guerra por nuestra cuenta, hacemos nuestros discos cuando nos da la gana, salimos de gira cuando queremos, vamos marcando nuestros tiempos según nos apetece. No paramos nunca, te digo la verdad, porque enlazamos un proyecto con otro, pero no tenemos a nadie que nos diga cómo ni cuándo.

«Nos tratan bien en todas partes pero lo de Murcia es espectacular, manda un abrazo a la gente de ahí»

Canciones originales

-¿Cómo se recibe el entusiasmo del fenómeno fan? Supongo que hoy será diferente a cuando se es jovenzuelo e inmortal.

-En nuestro caso es muy diferente porque cuando empezábamos era más una histeria colectiva espectacular que nos sobrepasaba. Fue una explosión demencial de chicas adolescentes, bueno, tú lo sabes [en los años 80 mi grupo compartió escenario con Hombres G en varias ocasiones]. Y ahora, en este momento que tenemos ya 50 y tantos todos, pues tenemos un público incluso más amplio, pero más tranquilo y variado de edad.