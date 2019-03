FRA! y Kyekyeku & Ghanalogue Highlife, los grupos musicales ganadores del Ghana Vis a Vis, actuarán en La Mar de Músicas La Mar de Músicas Las dos bandas, exponentes de los nuevos sonidos ghaneses, vencen en el décimo aniversario de este proyecto de cooperación cultural organizado por Casa África LA VERDAD Martes, 19 marzo 2019, 11:58

Los grupos FRA! y Kyekyeku & Ghanalogue Highlife resultaron proclamados ganadores del proyecto cultural Ghana Vis a Vis, organizado por Casa África, y que les permitirá realizar una gira por España el próximo mes de julio que les llevará a actuar en una decena de festivales de música por todo el territorio español, entre los que se encuentra La Mar de Músicas de Cartagena.

El jurado de este proyecto, formado por una decena de promotores culturales españoles, en su mayoría directores de festivales de música o productores musicales especializados en músicas africanas, entre los que se encontraba el equipo de La Mar de Músicas, quisieron destacar el «asombroso talento» de las diez bandas que durante dos días han actuado en directo en el Centro de Información cultural de Accra.

La decisión sobre los dos grupos ganadores, dijeron, ha sido «extremadamente difícil de tomar», y consideraron que tanto FRA!, una banda de chicos muy jóvenes (una media de 24 años) que fusiona los ritmos tradicionales ghaneses como el highlife, con estilos modernos que van desde el indie al rock, como Kyekyeku & Ghanalogue Highlife (pronunciado che-che-kú), un grupo que moderniza los ritmos vintage del país africano con un líder virtuoso a la guitarra, «serán grandísimos exponentes de la calidad de la maravillosa y diversa escena musical ghanesa para el público español».

El Vis a Vis, el proyecto de cooperación cultural que desde hace diez años organiza Casa África, y que cada año elige un país diferente de África subsahariana, se ha celebrado este año con el apoyo del Ministerio de Turismo, Artes y Cultura del Gobierno de Ghana, su organismo cultural Creative Arts, y con la colaboración de la Asociación Profesional de Músicos de Ghana (MUSIGA), la Embajada de España en Ghana y la Embajada de Ghana en España.

Al evento han asistido además de representantes de La Mar de Músicas, del festival Pirineos Sur (Sállent de Gállego, Huesca), Etnosur (Alcalá La Real, Jaén), Imagina Funk (Torres, Jaén), MUMES y Cantos de Mujer (Tenerife), el Festival Internacional Canarias Jazz&Más Heineken (Canarias), Sin Sal SON Estrella Galicia (Redondela, Pontevedra), la Diputación de Jaén, y las productoras The Project (Festival de Guitarra, Barcelona) y Dr. Zhivago, además de la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)

En su intervención ante los diez grupos que actuaron en la fase final de este certamen musical, que busca generar contactos directos entre promotores culturales españoles y los músicos de África, además de incrementar la presencia de las músicas de África en nuestro país, el jefe del área de Cultura y Educación de Casa África, Juan Jaime, quiso agradecer la colaboración del Gobierno de Ghana, que ha dispuesto «una espectacular producción del mismo y ha hecho que esta décima edición del Vis a Vis haya sido una de las mejores organizadas de toda su historia».

FRA!, Gyataboum and the Lions, Lamisi, Weku Kronkron Band, Ssue and the Ananse Band, Yibor Afric Band, Kyekyeku & Ghanalogue Highlife, Elom y Soulstreet han sido las diez bandas que actuaron ante los promotores españoles en Accra, elegidos tras una convocatoria pública a la que se presentaron un total de 65 bandas ghanesas a través de una página web habilitada para la ocasión.