Korpiklaani: «Uno no debería vivir en el pasado pero sí recordar de dónde viene» IVÁN ROSIQUE Miércoles, 6 marzo 2019, 15:42

Korpiklaani lleva más de quince años siendo una de las bandas más inclasificables de la escena metalera mundial. Tanto es así que resulta incluso discutible englobarla dentro del género. La suya es una propuesta jovial y festiva, muy anclada a la música tradicional finlandesa, que antepone instrumentos como el acordeón o el violín a las guitarras.

Tras publicar su último álbum, 'Kulkija', el pasado septiembre, la banda se ha embarcado en una gira junto a Turisas y Trollfest que recalará por primera vez en Murcia. El guitarrista de la banda, Kalle 'Cane' Savijärvi, desvela algunas de las claves de un capítulo que inaugura una etapa de mayor madurez para Korpiklaani.

-'Kulkija' es un trabajo un poco más reposado y reflexivo de lo habitual. ¿Ha sido una evolución consciente?

-No, creo que nuestra evolución nunca ha sido consciente. Es bonito cómo las canciones y los discos siempre reflejan el período musical en el que se han grabado. Las canciones simplemente vienen tal como son y entonces terminan en el disco.

-La mayor presencia de elementos acústicos en 'Kulkija' refuerza aún más la sensación de que Korpiklaani es una banda de folk con elementos de metal más que al contrario.

-Definitivamente. Eso es algo que llevo diciendo desde el principio. En otras bandas de folk metal es al revés, simplemente aliñan el metal con algunos elementos de folk.

-'Kulkija' aún no se ha enfriado y Jonne, el cantante y principal compositor, ya está preparando otro trabajo en solitario. ¿Cómo decide qué ideas destinar a Korpiklaani o a su carrera como solista?

-Jonne lleva haciendo música para Korpiklaani tanto tiempo que ya hay una fórmula o un sonido específico para la banda. Ya no podemos hacerlo todo con Korpiklaani, de modo que todo el material más diferente y experimental va para la banda de Jonne.

-Vuestra actividad siempre ha sido frenética. Cuando no estáis de gira estáis preparando nuevo material para Korpiklaani o para proyectos secundarios. ¿De dónde sacáis tanta energía creativa?

-A Jonne le encanta hacer música. Es un poco adicto al trabajo y un amante de la vida que tiene mucha energía. El trabajo duro no parece tan duro cuando disfrutas tanto con lo que haces.

-En 2016 publicasteis el himno oficial del equipo de fútbol de vuestra ciudad, el FC Lahti, ¿cómo surgió esta idea?

-Habíamos empezado a apoyar al equipo y comenzamos a hablar sobre hacer un himno. Teníamos un nuevo disco recién lanzado ('Noita'), en el que había una canción llamada 'Sahti', una palabra bastante parecida a Lahti. Así que cogimos las pistas de acompañamiento de esa canción y Jonne escribió una nueva letra dedicada al FC Lahti.

-Sois conocidos por dedicar canciones a bebidas alcohólicas, como 'Vodka' o 'Tequila', ¿a qué se debe esa fijación?

-La razón es sencilla: nos encanta beber. Pero debes entender que esas canciones sobre bebidas son una pequeña parte de nuestra discografía. Son tan populares porque beber es algo muy internacional y con lo que resulta fácil identificarse.

-También habéis lanzado vuestra propia cerveza, ¿cómo ha sido trabajar en ella?

-La cervecería Pyynikin quería hacer una cerveza para Korpiklaani y contactó con nosotros en primer lugar. Obviamente pensamos que era una idea brillante. Hicieron distintas cervezas para que las probáramos y elegimos esa. Es una lager sin filtrar con algunas insinuaciones de pilsner. Sabe mucho a malta y es un poco afrutada. Es una cerveza muy fácil de beber, tal y como queríamos que fuera.

-En los últimos años habéis cambiado de foco de las temáticas festivas hacia temas más profundos, como los mitos finlandeses. ¿Estás de acuerdo?

-No estoy de acuerdo. Las canciones festivas, como has dicho, siempre han sido parte de la banda, pero la mayor parte es material más profundo. La gente recibe una impresión equivocada porque aparentemente las canciones más conocidas son 'Vodka', 'Tequila', 'Beer, Beer', etc. Con 'Kulkija' queríamos ser más naturales y con los pies en el suelo, y dejar todos esos mitos aparte por un momento. Las letras son mayormente acerca de la vida cotidiana y los sentimientos. La temática del vagabundo quizá refleja de algún modo cómo es la vida de la banda en la carretera.

-El uso de pasajes cantados en yoik es una de las señas de identidad de Korpiklaani. Háblanos sobre esta particular forma de expresión vocal.

-Es un estilo de canto tradicional sami que Jonne aprendió cuando vivía en la región de Laponia en los años 90. Se puede escuchar más en los discos de Shaman y Shamaani Duo, pero ya no tanto en los discos de Korpiklaani.

-Mientras hablamos hay un robot fabricado por humanos paseándose por Marte. Vivimos en una era de maravillas tecnológicas, ¿es más necesario que nunca proteger las tradiciones?

-Sí, es importante, pero no más que antes. Uno no debería vivir en el pasado pero sí recordar de dónde viene y crear sus propias tradiciones.