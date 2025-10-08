Kiki Morente presenta 'Azabache' este viernes en el Teatro Romea de Murcia, penúltimo concierto de su gira de 2025 El artista estará arropado por un elenco compuesto por tres palmeros, coristas, percusión y Carlos de Jacoba a la guitarra

Este viernes 10 de octubre el cantaor Kiki Morente ofrecerá en el Teatro Romea de Murcia un concierto muy especial con su espectáculo 'Azabache', una propuesta en la que tradición y vanguardia se dan la mano para rendir homenaje a uno de los montajes más emblemáticos de la historia reciente del flamenco. Esta cita será, además, el penúltimo concierto de su exitosa gira, que ha recorrido con lleno absoluto los principales escenarios de España.

Heredero de una de las sagas más influyentes de la música española, José Enrique Morente Carbonell, Kiki Morente, hijo del maestro Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell, ha consolidado una trayectoria propia y sólida que lo sitúa entre las voces más destacadas de la nueva generación flamenca. Con su propuesta, que une la raíz más profunda del cante con una sensibilidad contemporánea, ha conquistado escenarios dentro y fuera de España, incluyendo Estados Unidos, y ha colgado el cartel de 'sold out' en más de cincuenta teatros y salas durante este año.

El artista granadino vive un momento especialmente brillante: ha sido por segunda vez nominado a los Latin Grammy en la categoría de 'Mejor Álbum Flamenco' y ha actuado en la gala de los Latin Grammy en 'La música de Andalucía', los Premios Goya y diferentes escenarios de gran relevancia.

Desde su debut discográfico con Albayzín (2017), Kiki Morente ha mostrado una sensibilidad única, combinando el respeto por las raíces del flamenco con un lenguaje abierto y renovador. Con Azabache, invita al público a un viaje sonoro y emocional que revive la fuerza del flamenco más puro, aportando su sello personal y una mirada fresca.

Kiki Morente estará arropado por un elenco de primer nivel, compuesto por tres palmeros y coristas, percusión y la magistral guitarra de Carlos de Jacoba, uno de los grandes nombres del toque actual.

«Azabache nació desde lo más profundo, como un viaje íntimo por mis raíces y por lo que soy. Cada canción está hecha con el alma, con el respeto que le debo a mi historia, a mi familia y a mi tierra. Es un puente entre lo que he vivido y lo que está por venir», explica el artista.

El concierto de Kiki Morente en Murcia tendrá lugar el viernes 10 de octubre, desde las 20.00 horas, en el Teatro Romea. Los interesados en adquirir las entradas lo pueden hacer en la taquilla del teatro y a través de Compralaentrada.

