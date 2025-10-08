La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El cartel de la gira Azabache, de Kiki Morente. LV

Kiki Morente presenta 'Azabache' este viernes en el Teatro Romea de Murcia, penúltimo concierto de su gira de 2025

El artista estará arropado por un elenco compuesto por tres palmeros, coristas, percusión y Carlos de Jacoba a la guitarra

LA VERDAD

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:25

Comenta

Este viernes 10 de octubre el cantaor Kiki Morente ofrecerá en el Teatro Romea de Murcia un concierto muy especial con su espectáculo 'Azabache', una propuesta en la que tradición y vanguardia se dan la mano para rendir homenaje a uno de los montajes más emblemáticos de la historia reciente del flamenco. Esta cita será, además, el penúltimo concierto de su exitosa gira, que ha recorrido con lleno absoluto los principales escenarios de España.

Heredero de una de las sagas más influyentes de la música española, José Enrique Morente Carbonell, Kiki Morente, hijo del maestro Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell, ha consolidado una trayectoria propia y sólida que lo sitúa entre las voces más destacadas de la nueva generación flamenca. Con su propuesta, que une la raíz más profunda del cante con una sensibilidad contemporánea, ha conquistado escenarios dentro y fuera de España, incluyendo Estados Unidos, y ha colgado el cartel de 'sold out' en más de cincuenta teatros y salas durante este año.

El artista granadino vive un momento especialmente brillante: ha sido por segunda vez nominado a los Latin Grammy en la categoría de 'Mejor Álbum Flamenco' y ha actuado en la gala de los Latin Grammy en 'La música de Andalucía', los Premios Goya y diferentes escenarios de gran relevancia.

Desde su debut discográfico con Albayzín (2017), Kiki Morente ha mostrado una sensibilidad única, combinando el respeto por las raíces del flamenco con un lenguaje abierto y renovador. Con Azabache, invita al público a un viaje sonoro y emocional que revive la fuerza del flamenco más puro, aportando su sello personal y una mirada fresca.

Kiki Morente estará arropado por un elenco de primer nivel, compuesto por tres palmeros y coristas, percusión y la magistral guitarra de Carlos de Jacoba, uno de los grandes nombres del toque actual.

«Azabache nació desde lo más profundo, como un viaje íntimo por mis raíces y por lo que soy. Cada canción está hecha con el alma, con el respeto que le debo a mi historia, a mi familia y a mi tierra. Es un puente entre lo que he vivido y lo que está por venir», explica el artista.

El concierto de Kiki Morente en Murcia tendrá lugar el viernes 10 de octubre, desde las 20.00 horas, en el Teatro Romea. Los interesados en adquirir las entradas lo pueden hacer en la taquilla del teatro y a través de Compralaentrada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
  2. 2 Abre en Murcia el primer supermercado Primaprix de la Región: así es el comercio famoso por sus bajos precios
  3. 3 Uno de los fallecidos en el doble crimen de Lorca es un supuesto mafioso italiano
  4. 4

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  5. 5 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  6. 6 Cervemol: la nueva cervecería de la Región de Murcia que aterriza en Molina de Segura
  7. 7

    La Audiencia reabre la investigación a la exalcaldesa de Águilas por presunta adjudicación irregular del contrato de vigilancia de playas
  8. 8 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  9. 9

    Julián Luna, el azote de Felipe Moreno en el Real Murcia por tierra, mar y aire
  10. 10 Detectan el robo de 56 millones de litros de agua en Puerto Lumbreras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Kiki Morente presenta 'Azabache' este viernes en el Teatro Romea de Murcia, penúltimo concierto de su gira de 2025

Kiki Morente presenta &#039;Azabache&#039; este viernes en el Teatro Romea de Murcia, penúltimo concierto de su gira de 2025