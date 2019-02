Ketama: «Esperamos dar una buena versión para todas las generaciones» Juan José, Antonio y Josemi Carmona / Daniel Ochoa de Olza JAM ALBARRACÍN Domingo, 3 febrero 2019, 09:53

No estaban locos. Ni en 1985, cuando hicieron evolucionar la fusión entre flamenco y pop añadiéndole aires latinos -esencialmente cubanos- e incluso ritmos africanos, ni ahora, cuando 15 años después de su último álbum publicado, han decidido regresar a la arena musical causando una auténtica conmoción con la noticia.

Ketama saben lo que quieren. Fueron verdaderas estrellas, llegando a superar el millón de discos vendidos con su álbum más popular, 'De akí a Ketama' (1995), precisamente el disco que ahora reeditan trufado con cuatro 'bonus track': 'Ángel caído', de su admirado Antonio Vega; nuevas grabaciones de 'Vente pa' Madrid' con Jorge Drexler y 'Problema' con Pablo Alborán; y 'Loko de amor', grabada en 1998 con el uruguayo Rubén Rada. Todo ello debidamente remasterizado en los míticos estudios Abbey Road bajo la producción de Pablo Cebrián.

Pero antes que el disco, la noticia es el retorno de Ketama. Y la gira ('No estamos locos Tour 2019') que comenzará el 23 de febrero en Granada y que hará escala en Murcia (Auditorio Parque de Fofó, entradas a la venta en ticketea.com) el 23 de marzo. Ketama vuelven porque quieren, lo han dejado bien claro, pero la espoleta que hizo detonar la decisión definitiva no fue otra que la extraña infección respiratoria que sufrió Antonio Carmona en octubre de 2017, que le llevó hasta el coma. Ya lo andaban barruntando, pero fue despertar y ahí estaban Josemi y El Camborio: «Quillo, levanta que volvemos con Ketama». Dicho y hecho. Antonio lo explica todo para los lectores de 'La Verdad'.

-No estamos locos, que volvemos porque queremos. No se me ocurre mejor definición.

-Sí, vamos a ver, es que todo el mundo te lo pregunta y yo lo entiendo pero claro, un poco ya en plan desahogo. ¿Por qué? Pues porque nos da la gana, ¿sabes lo que te digo? Y por muchas razones. No tenemos por qué dar explicaciones porque nosotros somos familia, venimos de una herencia de músicos, de artistas, los Habichuela. Y aparte, Juan, Josemi y yo somos hermanos [Josemi en realidad es primo] y nos hemos criado los tres juntos, así que no es lo típico que vuelve una banda que está cada uno por su lado y vuelve para hacer una gira. Vuelve la familia, vuelve el clan gitano y vuelve Ketama.

-Su enfermedad marcó un punto de inflexión.

-Los tres teníamos muchas ganas de volver, yo diría que casi desde que nos separamos. Lo que pasa es que cada uno tenía sus obligaciones, sus giras, sus proyectos. Y hubo un momento, que efectivamente fue cuando yo estuve en el hospital, que fue cuando dijimos: vamos a unirnos otra vez, vamos a dejarnos de rollos y de historias y vamos a disfrutar. Fue un punto y aparte: tenía ganas desde hacía tiempo y esto fue lo que me hizo dar el paso.

-Hay una responsabilidad también. Lo digo porque, quienes ya les conocen no esperan poco. Y a los más jovencitos les han contado que Ketama fue la revolución. Vamos, que hay trabajo ahí.

-Sí, yo creo que sí. Ahora, con el tema de las redes, había mucha gente con ganas de que cantáramos esos temas, que nos pedían que nos juntáramos. Mucha gente tiene recuerdos de su infancia y juventud con Ketama, gente que nos dice que ha tenido hijos con nuestras canciones, muchas vivencias a través de la historia de Ketama. Así que esperamos dar una buena versión para todas las generaciones. A los que vengan nuevos, convencerlos con nuestra música; y los que ya conocen lo nuestro, ya saben lo que hay. Va a haber un sentimiento especial en esta gira. Tenemos la misma energía, solo que con un poco más de canas [ríe].

-Y de experiencia.

-Eso por supuesto.

La bandera de la fusión

-Ustedes acercaron el flamenco a un público amplio, lo hicieron muy popular.

-Sí, sí, la verdad es que nosotros tuvimos esa responsabilidad del flamenco fusionado y de abrir fronteras, de llevar esa bandera de la fusión. Cuando se hablaba de fusión, el primer nombre que salía era el de Ketama. Lo que hicimos, y seguimos haciendo, es adaptarnos a otras culturas sin dejar de ser nosotros, que somos flamencos.

-Y que dominan ese lenguaje casi desde la cuna, claro.

-Para hacer la fusión que hemos hecho tienes que conocer muy bien el flamenco. Y creo que eso lo tenemos demostrado tanto Juan, como Josemi y yo en nuestras carreras. Yo empecé como percusionista. Con Pata Negra, con Rafael Riqueni, con Camarón, con Paco [de Lucía]. Y sabemos tocar una soleá, una seguiriya, una taranta... porque somos aficionados, porque nos gusta el flamenco y porque venimos de donde venimos. Lo único que hemos hecho es, a través de ese conocimiento, hacer nuestro propio cóctel musical y llevarlo por el mundo. Ha sido precioso y ahora tenemos otra etapa después de 14 años.

-'Loko de amor', el single de adelanto, es una buena muestra de fusión con Cuba.

-Sí. Es una canción del uruguayo Rubén Rada, que es un fenómeno, que estaba en el último disco de Ketama, '20 pa' Ketama', y nos parecía un tema bonito para salir. Ahora que está tan de moda lo latino, resulta que nosotros lo hicimos hace más de 30 años. Imagínate.

-Oiga, y siendo Habichuela, un apellido ilustre del flamenco, ¿nunca hubo ningún reparo cuando empezaban? Aquello de: ¿sabéis de verdad lo que estáis haciendo?

-No, para nada. A mí me da mucho orgullo. Yo voy por Granada, que es mi tierra, y a mí no me dicen ni Ketama, ni Antonio, ni 'na', a mí me llaman el hijo del Habichuela. Yo eso lo tengo tatuado, es un orgullo grande. Lo que he visto y vivido a través de mi familia es algo que nunca podré olvidar. Porque he visto a mi padre tocar con Chocolate, con Fernanda y Bernarda [de Utrera], con Camarón, con Paco... Lo he visto tocar en festivales y he aprendido mucho de él, entre otras cosas a que no se te vaya la 'orza' después de llenar un palacio de los deportes. Porque esto de la música es muy cambiante: un año haces 200 festivales y al año siguientes haces cuatro.

Sociedad abierta

-¿Cómo era la sociedad española a principios-mediados de los 80, era muy diferente a la actual?

-Mucho más abierta, era mucho más abierta. Podías decir lo que pensabas sin problemas, podías ver un concierto donde estaban Loquillo, Ketama y, yo qué sé, Rosendo, y la gente se lo tragaba. Ahora no, ahora todo está muy encasillado. El flamenco tal, el flamenco puro, el flamenco nosequé... Y lo mismo en el pop y en el rock. Y sobre todo podías hablar más de lo que te diera la gana. Ahora, y más con las redes, en el momento que te decantes por cualquier cosa de lo que sea, rojo, blanco o amarillo, ya te están dando caña por un lado y ensalzándote por otro. Por eso procuro no meterme en charcos, demasiada crisis tiene la música como para meternos en charcos.

-Igual había menos prejuicios. La gente salía, todo el mundo se mezclaba, a su bola. No sé...

-Totalmente. Podías pensar lo que quisieras. Yo iba mucho al Agapo, que era un garito de rockeros, de punkies... y terminábamos todos mezclados. Eso era así, eso era normal. Ahora hay poca libertad de expresión, eso es lo que siento yo.

-Ha dicho que «para hacer música de verdad hay que pasar fatigas».

-Yo creo que sí. Yo me acuerdo cuando llegamos a Inglaterra la primera vez y nos gastamos toda la dieta el primer día y luego ya no teníamos para comer en toda la semana. Tuvimos que buscar un tablao flamenco para que nos dieran de cenar por las noches. Yo creo que estas cosas no vienen mal.

-¿Qué le parecen los nuevos flamencos heterodoxos, Rosalía, Niño de Elche, Rocío Márquez?

-Yo lo veo bien, que cada uno haga sus cosas como lo hice yo en su momento. Y sobre todo me alegra porque los tres que citas hablan mucho del flamenco y de influencias que nosotros también tuvimos en su momento, como La Niña de los Peines, Chocolate, Chacón... que son como los Miles Davis o Charlie Parker del flamenco. Eso para mí es muy respetable.