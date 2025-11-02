La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Kandace Springs cierra la primera semana del Cartagena Jazz Festival

La jornada de este domingo en el auditorio El Batel se completa con la propuesta de tintes punk de Gilipojazz

LA VERDAD

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:34

Comenta

El Cartagena Jazz Festival cierra este domingo los conciertos de su primera semana y lo hace con la poderosa voz de Kandace Springs y la energía de Gilipojazz. Una jornada con la que seguir disfrutando este género musical en el El Batel. A partir de las 12.30 en la terraza del auditorio, el Cartagena Jazz Festival se sacude la formalidad con el jazz punk de Gilipojazz, «un trío madrileño que combina virtuosismo y humor en dosis explosivas», explicó ayer Eugenio González, el director del evento.

Con su segundo disco, Progresa Adecuadamente, Gilipojazz arrasan en una gira con llenos en todo el país y preparan su salto internacional. Su música mezcla jazz, rock, funk, groove, metal y pura locura escénica, en un espectáculo teatral y energético que ha conquistado público y crítica. Gilipojazz es un fenómeno tan irreverente como brillante, dispuesto a poner el auditorio cartagenero patas arriba.

Tradición e innovación

Después, a partir de las 19 horas, la emoción de Kandace Springs resonará en el auditorio El Batel. «Con una voz que viaja entre el soul clásico, el jazz más refinado y el R&B contemporáneo, la artista norteamericana recoge el testigo de Nina Simone para hacerlo completamente suyo», explicó González. Pianista y cantante de sensibilidad exquisita, Springs ofrece un concierto donde tradición e innovación se abrazan, donde cada canción se convierte en una experiencia íntima y luminosa. Un viaje sonoro que une belleza, emoción y profundidad.

El festival continuará hasta el próximo 16 de noviembre y recibirá a grandes artistas como Paquito D'Rivera, Gustavo Santaolalla, Tigran Hamasyan, Dorantes y Moisés P. Sánchez, Stacey Kent o Cecile Mclorin Salvant, entre otros artistas.

