El joven músico Jesús Iberti se incorpora a la Filarmónica de Róterdam Un logro del alicantino, de 23 años, antiguo alumno del Conservatorio Superior de Música de Murcia Manuel Massotti Littel

LA VERDAD Sábado, 18 de octubre 2025, 11:02

Jesús Iberti Rubira, antiguo alumno del Conservatorio Superior de Música de Murcia Manuel Massotti Littel, ha obtenido una plaza fija de percusión en la prestigiosa Orquesta Filarmónica de Rotterdam.

Natural de Alicante y con 23 años, Jesús Iberti finalizó sus estudios de Grado Superior en Percusión en el CSMM en junio de 2024, bajo la tutela de un equipo docente que ha acompañado de cerca su evolución artística y técnica. Actualmente cursa estudios de máster en el Conservatorio de Ámsterdam, consolidando su trayectoria internacional. Iberti se incorpora a una de las orquestas más admiradas del panorama europeo, la Rotterdam Philharmonic Orchestra, reconocida por su sonido poderoso, su energía expresiva y su enfoque innovador hacia la música sinfónica. Fundada en 1918, la formación ha sido dirigida por figuras de renombre como Eduard Flipse, Valery Gergiev y Yannick Nézet-Séguin, y cuenta con sede en el emblemático De Doelen Concert Hall de Róterdam.

Por otra parte, Luis Camacho Montealegre (Alcázar de San Juan, 1994) ha sido nombrado profesor titular de Percusión en la Academia de Música de Zagreb, un logro de gran relevancia que consolida su trayectoria y lo sitúa en una de las instituciones académicas más prestigiosas de Europa.

Inició su formación musical a los seis años y cursó sus estudios de Grado Superior en el Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Littel de Murcia entre 2012 y 2016, bajo la tutela de Juanfra Carrillo, obteniendo matrícula de honor en su recital de grado. Durante este periodo, fue galardonado con el primer premio en la categoría Edeta del Concurso Internacional de Percusión Perkulliria. A sus 31 años, su incorporación a la Academia de Zagreb supone, además, un regreso a la docencia en el único centro de estudios superiores de percusión existente en Croacia, donde su experiencia y talento serán fuente de inspiración para nuevas generaciones de intérpretes.

Estos dos importantes reconocimientos internacionales «suponen una gran satisfacción para todo el equipo docente», indican desde el centro.

