Jazz neoyorquino a los pies de la Cresta del Gallo Jochen Rueckert / Desmond white JAM ALBARRACÍN MURCIA. Jueves, 8 noviembre 2018, 10:09

Quién le hubiera dicho a los hermanos Jota y Alejandro hace 15 años, cuando montar un club de jazz con sabor y a la vieja usanza era poco más que un deseo, que acabarían contando con una programación estable y que por su escenario pasarían 'ensembles' de culto como el Jochen Rueckert Quartet con el añadido del saxo personalísimo y altamente creativo de Mark Turner. Lo harán este sábado, en una recomendable sesión que tendrá lugar en el Club Jazzazza, en Algezares (Murcia), a las 22.30 horas. El precio es de 16 o 18 euros, según se adquiera por anticipado o en taquilla. Jazz neoyorquino a los pies de la Cresta del Gallo.

Afincado en la Gran Manzana, el baterista y compositor alemán Jochen Rueckert es principalmente conocido por sus trabajos con Marc Copland, Kurt Rosenwinkel, el Roots 70 de Nils Wogram o más recientemente con Melissa Aldana, pero también por sus proyectos de música electrónica bajo el alias de Wolff Parkinson White, así como por su serie de libros electrónicos 'Read the Rueckert. Travel observaciones and pictures of hotel rooms'.

En la presente gira vendrá acompañado por su trío habitual: el bajista Joe Martin y el guitarrista Lage Lund, cuya interacción se remonta a más de siete años. Si bien el invitado de excepción no será otro que Mark Turner, ingenioso saxofonista aclamado por su fuerte personalidad sonora, así como por su meticuloso acercamiento al 'modern creative' jazz. Turner obtuvo sus primeros éxitos en discos como 'Dharma Days' (2001), trabajando junto a contemporáneos con inclinaciones similares como Brad Mehldau y Brian Blade. En 2016 publicó su último álbum, el ambicioso 'Lathe od Heaven'.