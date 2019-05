Jazz de San Javier reúne en su cartel a Bill Evans, Marcus Miller y Maceo Parker Bill Evans, Marcus Miller y Maceo Parker / EVA HAMBACH | BERTRAND GUAY | PABLO SÁNCHEZ Del 28 de junio al 27 de julio, su XXII edición ofrecerá 28 conciertos, cuatro exclusivos y un tributo a Roy Hargrove EFE Sábado, 4 mayo 2019, 01:59

La XXII edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier, que se celebra del 28 de junio al 27 de julio, contará con Marcus Miller, Maceo Parker, The Waterboys, Cory Henry & The Funk Apostles, Bill Evans y Miles Sanko, entre otros grandes artistas. Esta edición incluye cuatro conciertos exclusivos: 'San Javier Loves Michel Legrand', con Pierre Boussaguet Quartet & Natalie Dessay; 'Homenaje a las leyendas del blues de Texas', con Buddy Whittington y Santiago Campillo; Víctor Aneiros Band con Larry McCray; Alex Zayas, y Thierry Lang & David Linx Project. A ellos se suma otra gran producción propia que unirá a Roberta Gambarini y Fabrizio Bosso en un homenaje a Roy Hargrove. Jazz San Javier 2019 ofrecerá un total de 28 conciertos en 17 noches, informan sus organizadores, que indican que Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor acogerán los tres conciertos gratuitos que saldrán del auditorio del Parque Almansa en una edición en la que, también, habrá una 'marching band' con la Dixieland Train recorriendo calles y plazas de La Ribera y San Javier.

Leyenda

Entre los artistas que completan el programa del festival, del que ya se publicó un avance a principios de abril, destaca el bajista Marcus Miller, que vuelve a Jazz San Javier con su banda habitual para presentar su nuevo álbum 'Laid Black', nominado a un premio Grammy como Mejor álbum contemporáneo instrumental; y Maceo Parker, leyenda viva del funk y del soul jazz. Otra de las bandas más admiradas por los amantes de la buena música, The Waterboys, visitará Jazz San Javier por primera vez con la presentación en España de su nuevo álbum, 'Where the action is', que se publica el 24 de mayo.

Además, Jazz de San Javier ha conseguido reunir en un concierto único a la popular soprano francesa Natalie Dessay con otros artistas como Pierre Boussaguet, en un homenaje a Michael Legrand. El soul estará muy presente con Miles Sanko, que presentará en primicia algunos de los temas de su nuevo álbum, que no verá la luz hasta finales de 2019; estará acompañado de una de las mejores cantantes del soul británico, Vanessa Haynes, vocalista de la prestigiosa banda Incognito. Otra de las sorpresas desveladas es el regreso del saxofonista Bill Evans, una de las presencias más aclamadas en San Javier, que ha visitado con distintas formaciones y al que regresa para presentar su nueva banda The Spy Killers.