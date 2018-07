Jazz San Javier espera la maestría técnica del carismático Kurt Elling El ganador del Grammy al mejor álbum de jazz, Kurt Elling . / LV Con su voz de barítono abarca cuatro octavas y destaca en el arte del 'vocalese'; en su último disco versiona temas de a Bob Dylan, Paul Simon y Peter Gabriel LA VERDAD San Javier Domingo, 22 julio 2018, 12:33

En su última grabación, Kurt Elling (Chicago, 1967) aborda, con su estilo sofisticado y altamente inspirador, temas como 'A Hard Rain's-a-Gonna Fall', de Bob Dylan; 'American Song', de Paul Simon, o 'Washing of the Water', de Peter Gabriel, sin dejar de lado sus referencias literarias como en 'Endless Lawns', de la escritora Sara Teasdale, ni sus letras propias como la que pone al tema instrumental de Jaco Pastorius 'Three Views of a Secret'. Kurt Elling cuenta con 17 álbumes publicados desde que en 1995 lo fichara para su primer disco el prestigioso sello Blue Note, con el que grabó sus siete primeros trabajos. Es difícil encontrar un músico de jazz con el que no haya colaborado. Un lujo para el festival Jazz San Javier, que dedica esta noche a uno de los vocalistas de jazz más carismáticos y admirados del mundo. Elling tuvo como principales inspiradores a Jon Hendricks, Mark Murphy y Kevin Mahogany, en el proyecto 'Four Brothers'. Para gran parte de la crítica, Elling es uno de los mejores de la historia del jazz junto a Kevin Mahogany. Poseedor de un premio Grammy y nominado en varios ocasiones a estos renombrados premios en la categoría de 'Mejor álbum de jazz vocal', sus particularidades técnicas y estilística hacen de Elling un cantante único, con voz de barítono con la que abarca cuatro octavas, que destaca por la ejecución de sus improvisaciones y en especial por sus interpretaciones 'vocalese'. Hendricks, uno de los pioneros en el arte del 'vocalese', que consiste en escribir letras a solos improvisados de músicos de jazz, lo consideró como su heredero. Su maestría técnica y su profundidad emocional aportan personalidad a este cantante que acostumbra a citar a Rilke, Marcel Proust o Neruda en sus letras, y que en su último disco, 'The Questions' (2018), aborda la temática existencial, el sufrimiento humano y la esperanza de un mundo mejor. El saxofonista Bradford Marsalis coproduce este reciente álbum deElling para el que contó con el prestigioso trompetista Marquis Hill, que actuará como artista invitado en el concierto de hoy en Jazz San Javier.