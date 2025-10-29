La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Raíces y partituras

Rito colectivo de excelencia y compromiso solidario

Bajo la batuta de Raúl López Sánchez se desplegó en el Auditorio Regional un programa ecléctico y exigente de la Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Littel

Jaume Darbra

Crítico de música

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:32

La Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Murcia rubricó este lunes, en la Sala Narciso Yepes del Auditorio Víctor Villegas de Murcia, una ... velada (XV Concierto Solidario Rotary) de extraordinaria profusión y rigor interpretativo, fundamentando así su gravitación en el tejido musical murciano. Bajo la batuta de Raúl López Sánchez –cuya gestualidad resulta no solo precisa sino fértil en musicalidad, espíritu concertante y gestión matérica del discurso– se desplegó un programa tan ecléctico como exigente, cuya percha unificadora y a la vez transformadora fue la celebración del color bandístico llevado a sus últimas consecuencias tímbricas.

