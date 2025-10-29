Rito colectivo de excelencia y compromiso solidario

La Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Murcia rubricó este lunes, en la Sala Narciso Yepes del Auditorio Víctor Villegas de Murcia, una ... velada (XV Concierto Solidario Rotary) de extraordinaria profusión y rigor interpretativo, fundamentando así su gravitación en el tejido musical murciano. Bajo la batuta de Raúl López Sánchez –cuya gestualidad resulta no solo precisa sino fértil en musicalidad, espíritu concertante y gestión matérica del discurso– se desplegó un programa tan ecléctico como exigente, cuya percha unificadora y a la vez transformadora fue la celebración del color bandístico llevado a sus últimas consecuencias tímbricas.

La apertura, 'Danse Folâtre', de C. T. Smith, fue un despliegue de pirotecnia rítmica y contrastes agógicos en el que la partida la llevaron los maderas solistas, especialmente María García Gómez (flauta) y Álvaro López Cerón (clarinete), de fraseo pulcro y acentos incisivos. La percusión, en todo momento sin mácula, ofreció base y relieve, destacando una conjunción orgánica con el tutti. López Sánchez, de autoridad irradiada pero sin rigidez, obtuvo de la agrupación una respuesta entusiasta que conjugó virtuosismo técnico (passaggi ágiles y ataques precisos) y sentido narrativo.

En el primer movimiento 'Allegro molto moderato' del Concierto para piano en la menor, Op. 16 de E. Grieg, la solista Cristina Aracil Almarcha destiló, a pesar de las limitaciones acústicas de un piano de media cola, un fraseo dúctil, con uso magistral del rubato y pasajes de una cantabilidad aristada, siempre respetando la respiración de la masa sinfónica. El director supo balancear planos, garantizando transparencia dinámica y evitando solapamientos: la banda adoptó una postura cameral cuando lo requería la textura, y se expandía con nobleza en los tutti. Ejecutado con refinamiento agógico y una gradación de dinámicas ejemplar, el resultado fue un Grieg íntimo y a la vez grandilocuente, sin amaneramientos sentimentales.

Llegados a 'Poema alpestre' de F. Cesarini, asistimos a una filigrana polifónica donde brilló la conjunción de los unísonos entre los instrumentos de viento madera, de afinación marmórea y fraseo casi «con sordina». El 'glockenspiel', verdadero orfebre tímbrico, añadía destellos cristalinos, mientras los metales –trompas de emisión rotunda, tubas y bombardinos de grave mullido– componían un lienzo envolvente. El diálogo entre trompetas, oboes, saxofón y corno inglés se erigió en pasaje de especial plasticidad tímbrica, invitando a la comparación con la exuberancia cromática straussiana.

La obra final del programa, 'Extreme Make-Over' de J. de Meij, se erigió en una sofisticada metamorfosis acústica, edificada con sentido arquitectónico a partir del inconfundible Andante cantabile del Cuarteto de cuerda n.º 1 en re mayor de P. I. Chaikovski. El cuarteto de saxofones liderado por Pablo Gamón Chover, abrió una atmósfera de recoleto impresivo, expandida gradualmente por el concurso de maderas graves y un timbalero de irresistible autoridad, cuya transición al Alla Marcia﻿ marcó el punto de inflexión dramático. La inserción de botellas afinadas aportó –más que un efecto– una paleta tímbrica innovadora, que desembocó en un solo de Juan Francisco Galindo (marimba) ejecutado con nobleza lírica. La sección final, diseñada a modo de canon, redondeó el viaje con un esplendor polifónico que evocaba la festividad popular transfigurada por la banda.

El público, partícipe vivo de la experiencia estética, suscribió con ovación sostenida el impulso artístico alcanzado por la banda y el magisterio del director: una velada donde la música bandística trascendió sus márgenes funcionales para erigirse en rito colectivo de excelencia y compromiso solidario.