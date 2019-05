Isma Romero: «'Cara a cara' descubre mi parte más honesta» Isma Romero. El cantante valenciano presenta esta noche en la sala Revólver los temas de su último trabajo, un EP en el que ha contado con varias colaboraciones NATALIA BENITO MURCIA Jueves, 16 mayo 2019, 03:16

Isma Romero (Valencia, 1992) defiende a capa y espada sus canciones. Todas. Por eso, su última publicación es un EP, 'Cara a cara', compuesto solo por seis temas, que llega tras dos LP, 'Luminiscencia' y 'Antes de que esté prohibido'. «Hoy en día esta cambiando la forma de consumir; todo lo queremos ya. Estamos dejando de escuchar discos enteros. Para publicar un disco de diez canciones y que cinco no las escuchara nadie, preferí sacar seis y que todas fueran 'singles'. Es mi forma de darle protagonismo y respeto a cada una de ellas», explica el artista, que esta noche presentará en concierto sus temas más recientes en la sala Revólver, a las 21.00 horas -entradas a la venta a partir de 7 euros-. El concierto está dentro del circuito Girando Por Salas, una iniciativa patrocinada por el Instituto de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) enfocada a dar a conocer las músicas actuales. El artista llega acompañado por su banda, en esta ocasión sin pianista, «haremos algo más rokero y lo pasaremos ¡tremendo!».

Las seis pistas que componen 'Cara a cara' tienen un punto en común: «Muestran un enfrentamiento conmigo mismo que descubre mi parte más honesta, la que aparece cuando nos aceptamos tal y como somos». Un disco en el que ganan, «frente a la electricidad», el piano y la guitarra acústica como protagonistas. Actualmente, el EP solo se puede disfrutar al completo en formato físico. De nuevo, una reivindicación: «Me gustaría que el público leyese los créditos y que supiera que esto no surge por arte de magia, que hay mucha gente trabajando detrás de esto». Las canciones estarán en internet, pero dosificadas temporalmente «por que al final, lo importante es que la música llegue al público, sea como sea».

'Cara a cara' incluye tres colaboraciones: 'Corriente', con Bely Basarte, el primer adelanto, que se dio a conocer con una campaña «muy diferente» mediante una trama de terror publicada en las historias de Instagram; con David Otero en 'Rehén' y Andrés Suárez, en 'La distancia'. «Todas han surgido de la forma más natural posible. Son artistas muy diferentes entre sí, a los tres los admiro y ha sido un lujazo trabajar con ellos». Además, se ha llevado algún que otro consejo, el mejor, «que todo se reduce a disfrutar y la recompensa es el camino». El valenciano, que disfruta investigando diferentes estilos, no se cierra a nada, aunque reconoce que no se ve «haciendo bachata ni trap, por el mensaje machista que suele imperar. ¡Tampoco me veo en la ópera, por razones obvias!». De momento, se centra en sus próximas actuaciones.