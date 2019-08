Carlos Rivera: «Lo más importante es hacer lo que amas y no simplemente ser famoso» El compositor, actor y cantante Carlos Rivera. El reconocido compositor mexicano presenta este miércoles en Águilas su último disco, 'Guerra' GEMA MORENO Murcia Lunes, 5 agosto 2019, 08:48

Tras del éxito que cosechó Carlos Rivera con su actuación en el centro de Murcia en marzo de este año, la plaza Antonio Cortijos de Águilas se inundará el próximo miércoles de «la verdad» del exitoso cantante mexicano, que defiende su disco 'Guerra'. Sin un asiento libre ya para este recital, la voz de canciones como 'Que lo nuestro se quede nuestro', 'Solo tú' o 'Recuérdame', de la película 'Coco', ensalzará las luchas que se llevan a cabo para alcanzar las metas individuales.

-¿Qué tiene de especial 'Guerra'?

-Es una evolución de lo que he venido haciendo estos últimos años. Por eso hemos tratado de darle importancia a la música de origen, con instrumentos muy básicos, pero que a día de hoy los artistas ya no usan porque se hace todo por ordenador. También decidimos incluir la Orquesta Filarmónica de Londres. Tenemos invitados como Vanesa Martín y Tommy Torres, que los admiro mucho. Pero sobre todo yo creo que este disco funde temas muy profundos en canciones, que a la vez son sencillas.

-¿Cómo ha sido ponerle voz a Simba en la versión latinoamericana de la película 'El Rey león'?

-Muy bonita. Desafortunadamente mi voz solo se puede escuchar en Latinoamérica, pero siempre me alegra poder hacer proyectos con Disney.

-Ya había realizado este papel en el musical. ¿Qué diferencias ha notado al doblar la película?

-Ha sido completamente diferente, me he tenido que adaptar a lo que había hecho ya el actor en inglés. Mientras que en el musical podía llevar al personaje hasta donde yo quería. Era un poco más libre, porque aquí ya había algo hecho y teníamos que trabajar sobre ello, tratando de transmitir mi propia verdad al personaje. Lo que también es muy bonito.

-No es la primera vez que trabaja con Disney, ya que también participó en la banda sonora de 'Coco'. ¿Cómo se sintió al saber que 'Recuérdame' había ganado el Oscar a Mejor Canción?

-Fue fantástico formar parte de algo tan exitoso y más cuando sabes que llega a millones de personas, es un lujo. Al fin y al cabo, son este tipo de colaboraciones las que hacen brillar tu trayectoria.

-Lo que supuso el despegue de su carrera musical fue consagrarse como ganador de un 'reality show'. ¿Qué le ha parecido ser 'coach' este año en 'La Voz' de México?

-Ha sido verdaderamente curioso, una experiencia muy diferente y divertida porque me ha permitido conocer a mucha gente y además ganamos con una artista española, Cristina Ramos. Ya había hecho de 'coach' hace unos años en la 'Voz Kids' en España. Así que ya había experimentado un poco esta sensación con niños. Pero esta vez, he tratado de enseñarles sobre todo que yo gané un concurso y no me supuso nada. Todo lo que he conseguido ha sido gracias a años de esfuerzo.

Tirón

-¿Qué recomendaría a aquellos cantantes que están empezando?

-Yo creo que lo más importante es hacer lo que amas y no simplemente tratar de ser famoso, porque al final pasarás de moda. Es el gran error de muchos participantes de este tipo de programas. En estos concursos uno tiene que aprovechar la oportunidad, porque te da un tirón enorme y hacen que mucha más gente te conozca, pero no es suficiente. Es solo el principio.

-Después de quince años dedicándose a la música, ¿cambiaría algo de su trayectoria?

-Me hubiese gustado saber algunas cosas desde el principio, pero también creo que ocurrieron cuando tenían que ocurrir. Quizás si lo hubiese aprendido antes no hubiera podido progresar tanto. Creo que todo está perfecto tal y como pasó.

-¿Tiene preparada alguna sorpresa para el año que viene?

-Ahora estamos con el lanzamiento de la canción que hago con Vanesa Martín, 'Te amo hoy', y seguiremos promocionando 'Guerra'. Pero, por el momento, solo pienso en que venga la gente a Águilas y pasemos un buen rato.