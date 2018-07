La imagen del Cante de las Minas se difundirá en 5 millones de cupones Juan Carlos Morejón de Girón, el alcalde de La Unión, Pedro López, y otros miembros de la Fundación Cante de las Minas, ayer, sosteniendo una reproducción del cupón de la ONCE. / FESTIVAL LA UNIÓN La ONCE colabora en la promoción del festival de La Unión y el 2 de agosto se verá en toda España el cartel realizado este año por Hernández Cop LA VERDAD La Unión Viernes, 27 julio 2018, 00:53

Los carburos que ha dibujado Hernandez Cop para ilustrar el cartel anunciador de la LVIII Edición del Festival Internacional del Cante de las Minas serán los que den la suerte del próximo cupón de la ONCE que se jugará el 2 de agosto, según anunciaron ayer los representantes de la Delegación Territorial de la ONCE en el Ayuntamiento de La Unión. La imagen del festival viajará por toda la geografía nacional gracias a la gran red de distribución que posee la Organización Nacional de Ciegos Españoles, «concretamente unos cinco millones y medio cupones», según Juan Carlos Morejón de Girón Bascuñana, delegado territorial de la ONCE en la Región.

El cartel anunciador de la edición número 58 del Festival Internacional del Cante de las Minas es obra del artista unionense Hernández Cop. En la obra aparece como fondo la estrofa de una canción minera a la que se le unen los carburos y los colores del municipio unionense: desde el amarillo de las arenas de las playas de Portman, el azul del mar Mediterráneo, el ocre de la Sierra Minera hasta el celeste y violáceo de los cielos de La Unión. El autor, Francisco Hernández Cop, quiso plasmar todo lo que es La Unión, todo el trabajo del minero donde solo le acompañaba el carburo y una canción para mitigar el dolor y sufrimiento. Hernández Cop, afincado en Madrid, ha estado muy ligado al Cante de las Minas. Él, junto a otros nombres como Asensio Sáez, Paco Conesa y Pedro Ginés Celdrán, colaboró en las primeras escenografías del festival. El cartel del año 1988 fue obra suya.

La venta de entradas para esta edición sigue disponible en las Oficinas de Turismo de La Unión y en la web de 'El Corte Inglés'. El viernes 3 de agosto actuarán Miguel Ortega y Diana Navarro; el sábado 4, Manuel Lombo y Pitingo; el día 4, María Terremoto y Los Vivancos; el día 6, Antonia Contreras y Arcangel y las Voces Búlgaras; el día 7, el guitarrista Vicente Amigo, y los días 8, 9 y 10 de agosto serán las semifinales, y el día 11, sábado, se celebra la final de cante, guitarra, baile e instrumentos.