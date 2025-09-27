La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una de las actuaciones enmarcadas dentro de la primera edición de La Disquera. Guillermo Carrión / AGM

12 horas de música en directo en Murcia con La Disquera

La ciudad acoge la primera edición de este encuentro fonográfico independiente con artistas que han presentado trabajo este año

LA VERDAD

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:11

La ciudad de Murcia acoge este sábado La Disquera, el primer encuentro fonográfico independiente y abierto al público, en el que diversos artistas que han publicado trabajo este año han tocado en directo en el Cuartel de Artillería de la ciudad.

Desde las 11.30 de la mañana y hasta más allá de las 23.30 horas, los distintos escenarios habilitados en el Cuartel de Artillería acogerán las actuaciones de Airin.Wav, Higinio, Joaquín Talismán y los Chamanes, Aurora Plaza, Sistema Nervioso & Palomo Palomo y Pieles Sebastian, entre otros.

Además, este evento también dará espacio a la vertiente más profesional de la música, facilitando encuentros entre músicos y trabajadores del sector para compartir ideas y experiencias. Asimismo, hay previstas diversas conferencias sobre la comunicación creativa de los lanzamientos discográficos en redes sociales, la distribución fonográfica, el emprendemiento en la carrera musical y el poder de la difusión para bandas emergentes.

