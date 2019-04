Horarios confirmados para el Warm Up 2019 Miles de personas disfrutan de un concierto del Warm Up 2018. / Guillermo Carrión / AGM La programación está diseñada para crecer en intensidad conforme transcurra la noche. El festival murciano está a punto de colgar el 'sold out' en abonos generales: quedan apenas 2.000 tickets y el lunes 15 subirán de precio LA VERDAD Murcia Jueves, 11 abril 2019, 16:39

El Warm Up Estrella de Levante presentó este jueves los horarios de su tercera edición. Se trata de una programación diseñada específicamente con el objetivo de crecer en intensidad conforme transcurra cada noche. Desde el pop de Zahara o Alondra Bentley a primera hora de la tarde, la organización del festival ha apostado por avanzar conforme transcurra la noche hacia el indie bailable de Two Door Cinema Club o el rock clásico de Noel Gallagher´s High Flying Birds, los estribillos de Second o Vetusta Morla hasta finalizar con cierres electrónicos a cargo de 2manydjs o Tiga.

En el caso del 'Electronic Social Club' (Esc_), la programación apostará por la música de club de primera calidad con actuaciones desde las 21.30 horas. Allí tendrán lugar las sesiones de algunos de los DJs y productores más importantes y elegantes de la escena house y techno nacional e internacional, como es el caso de Red Axes o Tama Sumo.

En paralelo a los dos escenarios principales (Estrella de Levante y Warm), otros dos ofrecerán una programación alternativa en base a unos criterios de calidad y diversidad musical. Así, el escenario Up acogerá los directos de los artistas más singulares y las apuestas del futuro del festival -Marcelo Criminal, The Sound Of Arrows, Cariño o Putochinomaricón-, mientras que en el Warm Up Dancefloor sonará la música más bailable con sesiones de DJs -El Cuerpo del Disco, Julio Ródenas, Carrie Palmer - y los 'lives' de proyectos como Baiuca o Catnapp.

Pero esto no es todo, Warm Up anunció este jueves dos nuevos nombres que se suman a la programación gratuita de 'Somos Murcia', que tendrá lugar del 29 de abril al 5 de mayo. Dos bandas murcianas -Perro y La Tribu29- que se unen a las ya anunciadas dentro del programa 'Somos Música'. Los primeros estarán presentando su último disco, 'Trópico Lumpen', en la Sala REM el jueves 2 de mayo -apertura de puertas a las 00.00 horas-. Los segundos, por su parte, actuarán el mismo día en la Sala Revólver a partir de las 23.30 horas. Ambos conciertos serán completamente gratuitos. Faltan apenas 22 días para que el Recinto La Fica abra de nuevo sus puertas. Será el viernes 3 de mayo a las 18.00 y finalizará la madrugada del domingo.