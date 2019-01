En la hora del rock

No hay garantías de que vaya a funcionar, pero en este caso funciona. Cuando dos músicos de alto nivel -uno cantante (Carlos Tarque), el otro guitarrista (Carlos Raya)- deciden unir sus fuerzas en un proyecto, a menudo el resultado no es acorde a la suma de sus talentos. En el caso que nos ocupa, el saldo sale positivo porque el ejercicio de estilo que ofrecen no es sino el de aquella música con la que ambos crecieron. Y además de lo que eso marca, es también una oportunidad para liberarse de los corsés impuestos por sus respectivas obligaciones principales: la de cantante de M Clan, por un lado; la de uno de los guitarristas y productores más solicitados del rock español, por el otro. Y cuando de disfrutar se trata y la solvencia está probada, ¿qué puede salir mal?

Es cierto que hablamos de un ejercicio de estilo basado en el rock de los setenta, pero finalmente lo propuesto por Tarque no deja de resultar algo inusual en la actualidad. Por 25 euros, nombres de bandas que hagan hard rock en castellano. Tampoco es falso que, dada su vasta cultura rock, a veces las influencias lleguen a ser algo más que notorias -la de Creedence Clearwater Revival en 'Janis, Amy, Billie', la del hit glam 'Radar Love' de Golden Earring en 'Ahora y en la hora'- pero el repertorio en global, sin acercarse en ningún caso a mejor canción del año, resulta ameno y eficaz a la par que estimulante. La interpretación es decisiva: cuando Carlos Tarque canta todo adquiere un +1.

Concierto: Tarque Formación: Carlos Tarque (voz), Carlos Raya (guitarra), Coki Giménez (bajo) y Chapo González (batería) Lugar: Sala REM, Murcia, 24 de enero Calificación: Notable

Sonaron un par de M Clan, 'Calle sin luz' y 'Perdido en la ciudad', esta con la participación como invitado de Ricardo Ruipérez, la otra mitad de M Clan. Y alguna otra versión, como '¡Qué desilusión!, de Leño, 'Peligro' -adaptación al español de 'Evil' del supergrupo de los 70 Cactus- o 'Fire and water' de sus admirados Free. Así como la práctica totalidad de su flamante álbum de debut -qué rara suena esta palabra hablando de auténticos expertos-, entre las que destacaré, además de las ya citadas, 'Heartbreaker', 'Bailo' y 'Electroshock', trallazo guardado para el cierre.

Acaba el concierto y el ánimo anda alto. La terapia de energía rock ha funcionado. Sabor a cerveza y esa placentera sensación de que todo ha ido bien. No hay corazones rotos ni nota alguna en la sección de quejas.