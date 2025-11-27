Hombres G actuará en Murcia el 9 de octubre de 2026 La banda tocará en la plaza de toros dentro de su gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida'

La banda Hombres G actuará en la plaza de toros de Murcia el 9 de octubre de 2026 dentro de su gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida', que dará comienzo el 16 de mayo en Albacete y recorrerá las principales ciudades y festivales españoles hasta concluir el recorrido el 12 de diciembre en Madrid, en el Movistar Arena.

Esta gira vendrá acompañada del documental que llegará a los cines el 30 de abril de 2026, un trabajo dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega que realiza un viaje a través de la historia y el presente de este grupo musical. Este largometraje se emitirá en Movistar Plus.

En cuanto a 'Los Mejores Años de Nuestra Vida', Hombres G declaró que «queremos que sea una fiesta, un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida».

El grupo acumula más de 40 años de carrera, millones de discos vendidos y ha dejado un legado imborrable en la historia musical de nuestro país en el género del pop-rock. David Summers (voz y bajo), Rafa Gutiérrez (guitarra), Dani Mezquita (guitarra) y Javi Molina (batería) vienen de lograr un hito histórico en latinoamérica con la gira 'Gracias, México-Perú Tour', que congregó a más de 200.000 fans en 4 conciertos.

Estas son las ciudades que la banda recorrerá en 2026 y las fechas en las que actuará:

-16 de mayo. Albacete. Plaza de toros.

-23 de mayo. Castellón. Recinto de Ferias y Mercados.

-19 de junio. Córdoba. Córdoba Life.

-3 de julio. Sevilla. Icónica Santalucía Sevilla Fest.

- 9-11 de julio. Portas. Festival Portamérica.

-11 de julio. Gijón. Way! We Are Young.

- 17-18 de julio. Castro Urdiales. Festival Sonórica.

-25 de julio. Palma de Mallorca. Son Fusteret.

-1 de agosto. Fuengirola. Marenostrum Fuengirola.

-12 de agosto. Chiclana de la Frontera. Concert Music Festival.

- 20-23 de agosto. Almería. Cooltural Fest.

-29 de agosto. Alicante. Área 12.

-18 de septiembre. Guadalajara. Estadio Fuente de la Niña.

-19 de septiembre. Granada. Plaza de toros.

-3 de octubre. Barcelona. Palau Sant Jordi.

-9 de octubre. Murcia. Murcia On.

-14 de noviembre. Valencia. Roig Arena.

-21 de noviembre. Zaragoza. Pabellón Príncipe Felipe.

-28 de noviembre. Pamplona. Navarra Arena.

-5 de diciembre. La Coruña. Coliseum.

