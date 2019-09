El grupo murciano Poolshake se suma al nuevo proyecto de mecenazgo cultural de Movistar LV MURCIA Miércoles, 11 septiembre 2019, 03:09

Roster Movistar, el nuevo proyecto de mecenazgo cultural de Movistar cuyo objetivo es elevar el talento musical y potenciar el desarrollo de bandas y artistas nacionales, ha incorporado a los murcianos Poolshake. El grupo irrumpió en la escena nacional con temas como 'Golden Smoothie' y 'Seventies Sugar Dream', publicados en 2017, que lograron llamar la atención de prescriptores musicales desde USA hasta Australia, con su pop retro y psicodelia dream pop. Tras su paso por Monkey Week, han formado parte del cartel Primavera Club en Madrid y Barcelona, el Low Festival, Festival WARM UP, Sonorama Ribera o La Mar de Músicas. Esta semana Poolshake publica su nuevo EP 'Some Things Last Forever'.