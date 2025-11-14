La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El grupo Chiquita Movida. Fortaleza Sound

El Fortaleza Sound de Lorca anuncia su quinta confirmación

La tercera edición se celebrará los días 26 y 27 de junio de 2026

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:37

La tercera edición del Fortaleza Sound será el 26 y 27 de julio de 2026 en Lorca. El festival ha anunciado un nuevo grupo que protagonizará su cartel, Chiquita Movida. Esta es la nueva banda que reúne a Rayden, Mediyama y Skiz Siete, en las voces, acompañados por Babe, guitarra, secuencias y teclados, Jhonny en el bajo y Jona con la guitarra, dando forma a una propuesta fresca.

'Gastos de Gestión' es su primer EP, cuatro canciones que nacieron en una casa rural. Estos ritmos que bailan entre el rap, la electrónica, el pop y el rock, sonarán en los escenarios del Fortaleza Sound.

Chiquita Movida se une a Siloé , Nuevos Vicios, Anabel Lee y Victorias en un primer avance de lo que será Fortaleza Sound de Lorca que pretende reunir a miles de personas en su tercera edición.

