El festival del «lleno técnico»

«La programación paralela del festival está siendo un éxito, está recibiendo una buena respuesta, con llenos en muchas de las actividades, y aforos completos en los 'Secret Shows'. Esperamos que por esta tercera edición pasen más de 80.000 personas a lo largo de todo el fin de semana».

Aforo para 28.000 personas, las que ayer se esperaba que poblaran el recinto murciano de La Fica en la jornada de apertura de la tercera edición del Warm Up Estrella de Levante. El festival murciano, con 'sold out' en abonos desde el miércoles y a mil localidades de colocar el cartel de 'todo vendido' en las entradas de hoy, prevé que al cierre de la cita 80.000 jóvenes y no tan jóvenes hayan disfrutado de alguna de sus actividades. En la cifra se incluyen los asistentes a las dos jornadas del festival -esta noche toca más música-, los participantes en el programa de actividades paralelas que se viene desarrollando desde el lunes en distintos puntos de la ciudad, y el público que en la jornada del jueves vibró con Izal y su 'Autoterapia', concierto no incluido en el Warm Up, pero celebrado en sus instalaciones y promovido por sus organizadores. Datos, por tanto, de «récord», según calificó el director general de Estrella de Levante -principal firma patrocinadora del evento-, Pedro Marín, a pocas horas de que La Fica diera el pistoletazo de salida a un festival que para sus responsables ya es «un éxito».

En detalle 28.000 personas se espera que se acerquen hoy a las instalaciones del Warm Up para disfrutar, entre otros, de Noel Gallagher y Vetusta Morla. 96% de ocupación hotelera en la ciudad de Murcia es el dato que ofreció ayer por el Ayuntamiento. Se espera que se alcance el 100%. Sigue toda la información del festival en la web de laverdad.es. Fotos, vídeos y crónicas sobre todo lo que sucede en el recinto de La Fica.

Cuatro millones de euros es la cifra de impacto económico directo que, según aseguró la consejera de Cultura, Miriam Guardiola, también a pie de pista, genera el festival. En la mañana de ayer los establecimientos hoteleros de la ciudad registraban «una ocupación del 96%, que probablemente alcanzará el 100%», vaticinó el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco. «Estamos en un lleno técnico», dijo poco antes de comprobar las vistas que más tarde disfrutaron los asistentes a la zona VIP, con aforo para 2.000 personas.

The Jesus and Mary Chain revivieron sobre el escenario el rock de hace treinta años

Desde allí, se pudo seguir el directo de los escoceses The Jesus and Mary Chain, cabezas de cartel de la noche del viernes. Aunque la gran protagonista, como siempre, fue la pista a pie de escenario, abarrotada por el público durante las principales actuaciones desde entrada la tarde.

Galería. Javier Carrión/ AGM

El Warm Up Estrella de Levante recibió en su jornada inaugural a, entre otros, Second, Carolina Durante, Amaia, Zahara, Javiera Mena, Roosevelt y Two Door Cinema Club, también en los primeros puestos en la cartelería de promoción del festival. Hoy cederán el turno a otra remesa de conocidos grupos capitaneados por el británico Noel Gallagher, este al frente de High Flying Birds: Vetusta Morla, Teenage Fanclub, La Casa Azul, Miss Caffeina, Novedades Carminha, La M.O.D.A., Alondra Bentley, Crudo Pimento y Tiga, entre otros. La jornada se espera, según reconoció la organización, que sea un nuevo «éxito» en cuanto a público, dando continuidad a la «buena respuesta» que, señaló el director del festival, José Manuel Piñero, «está recibiendo toda la programación paralela, con llenos en muchas de las actividades, y aforos completos en los 'Secret Shows'».

Hoy será el turno de Noel Gallagher, Vetusta Morla y Teenage FanClub, entre una treintena de artistas

Mucho, en los Molinos del Río

El ciclo de conciertos 'a ciegas' que durante toda la semana ha celebrado la terraza de los Molinos del Río, acogió ayer a Mucho, grupo liderado por el músico catalán Martí Perarnau. Hoy se despedirán con una última actuación en la plaza del Romea. El grupo o artista se desvelará sobre el mismo escenario. Quienes sí están anunciados son Bigott y Fernando Rubio & the Inner Demons, que actuarán frente al teatro murciano; mientras que Cupido, Antifan y Ayoho lo harán a espaldas de la Catedral de Murcia, en la plaza de los Apóstoles.

«La programación paralela del festival está siendo un éxito, está recibiendo una buena respuesta, con llenos en muchas de las actividades, y aforos completos en los 'Secret Shows'. Esperamos que por esta tercera edición pasen más de 80.000 personas a lo largo de todo el fin de semana». José Manuel Piñero Director del Warm Up Estrella de Levante

El festival Warm Up Estrella de Levante, afirmó la consejera de Cultura, Miriam Guardiola, «es un auténtico revulsivo turístico» y «una oportunidad para conocer el patrimonio, los paisajes y la gastronomía de la Región». Quienes accedieron a la zona VIP del evento ya lo pudieron hacer a través de las denominaciones de origen (DO) de Yecla, Jumilla y Bullas. El festival ha incluido en su carta de bebidas diez tipos de caldos de la Región en «una apuesta -mencionó Guardiola- por los vinos murcianos». Eso sí, solo se ofrecerán en el recinto con acceso especial.

La música volverá a sonar en La Fica esta tarde a partir de las 18.00 horas, en la que será su jornada estrella. Se esperan otras 28.000 personas, según los cálculos de la organización. Y colgar el cartel 'sin entradas'. En ello están Gallagher, Vetusta Morla, Teenage, La Casa Azul...