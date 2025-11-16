Fatboy Slim y Guitarricadelafuente, primeras confirmaciones del Warm Up 2026 Carlos Ares, León Benavente, Sanguijuelas del Guadiana y Veintiuno estarán también en La Fica durante el primer fin de semana de mayo

Natalia Benito Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:55 Comenta Compartir

El Dj y productor británico Fatboy Slim es el primer artista internacional confirmado para la próxima edición del Warm Up, que se celebrará los días 1 y 2 de mayo de 2026 en Murcia. El artista, pionero del big beat en la década de los noventa, es famoso por éxitos como 'Praise You' y 'Right Here, Right Now' y lleva tres décadas en la primera línea de la electrónica global. Será la primera vez de Norman Quentin Cook en el Warm Up, aunque no su primera actuación en La Fica, ya que en 2010 formó parte del cartel del S.O.S. 4.8.

Entre las primeras confirmaciones de la nueva edición del festival, que se han dado a conocer este domingo, está también el cantautor y guitarrista español Guitarricadelafuente, que repite en el evento tras formar parte del cartel en 2023. El cantante, que comenzó su carrera en 2017 publicando versiones de canciones en Instagram, ha publicado este año su segundo álbum, 'Spanish Leather' que explora un sonido más maduro y sensual con sencillos como 'Full time papi' y 'Babieca!'. Asiduo a la Región, formó parte de la última edición de La Mar de Músicas en Cartagena.

Las primeras confirmaciones del Warm Up 2026.

Además, se suman al cartel Carlos Ares; León Benavente, banda del murciano César Verdú; los extremeños Sanguijuelas del Guadiana, que el año pasado ya ofrecieron un atractivo directo durante las sesiones matinales del Warm Up; y Veintiuno, que también formó parte de la popular cita musical en 2024.

Completan las primeras confirmaciones del festival Las Petunias, Riria, Viva Belgrado, Fucknormal y Ruptura. Este anuncio se ha dado a conocer una vez que el festival ya ha vendido 14.000 abonos en preventa, es decir, comprados antes de que se diesen a conocer los primeros nombres de un cartel que congrega cada año a decenas de artistas en La Fica. Los abonos generales y VIP están a la venta en warmupfestival.es.