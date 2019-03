Famous: «Trabajo para representar a España en Eurovisión en un futuro» Famous, ganador de 'Operación Triunfo 2018'. / F. Perals El ganador de 'Operación Triunfo 2018' reunió a centenares de seguidores en El Corte Inglés de Murcia este viernes para firmar discos de sus canciones en el programa. El cantante anuncia que su primer single estará listo este verano FERNANDO PERALS Viernes, 15 marzo 2019, 18:54

El ganador de la última edición de 'Operación Triunfo 2018', Famous, reunió a centenares de seguidores este viernes en El Corte Inglés de Murcia. El cantante, que estuvo firmando el último disco recopilatorio de sus mejores temas en 'OT', titulado 'Sus canciones', y otros cd´s originales del programa, reconoce que lo mejor que se lleva del concurso son los compañeros y profesores de la academia. Ahora, además de trabajar sin descanso para sacar su primer single en verano, reúne sus esfuerzos en cumplir otro de sus objetivos en el futuro: representar a España en Eurovisión.

- ¿Qué supuso para Famous ser ganador de 'Operación Triunfo 2018'?

- Supone muchísimo en mis aspiraciones de ser artista. Ser el ganador de 'OT' te abre muchas puertas en el mundo de la música y es algo necesario para llegar a ser cantante. Te permite trabajar con gente importante, compositores, productores y todo eso es aprendizaje. Estoy muy feliz de la experiencia y de haber podido ganar el programa.

- ¿Cómo gestiona la fama tras salir de la academia?

- Vivo mi vida normal con mis amigos, mi familia y mis compañeros como si no hubiera pasado nada. Es cierto que sales de la academia siendo conocido por todo el mundo, pero eso no debe cambiar mi forma de ser ni afectarme en la vida. Como me dice mucha gente: «Tú, Famous, siempre con los pies en la tierra».

- ¿Qué le ha enseñado 'OT'?

- Muchas cosas. Aprendes técnicas musicales imprescindibles para poder llegar a ser cantante. Esto es importante pero quizás lo mejor que te llevas de 'Operación Triunfo' es el factor humano: las amistades con todos los compañeros y profesores, que son muy majos.

- ¿Qué pasos debe seguir una persona tras salir de la academia para llegar a convertirse en una figura importante en la música nacional?

- En mi caso lo primero que tengo que hacer es aprender. Es el momento de escuchar los consejos y opiniones de la gente que sabe de música y es experta en esta materia por su experiencia. A partir de ahí, quedará aún mucho trabajo por delante.

- En la academia se le ha visto actuar en distintos registros y varios tipos de música. ¿Cuál es el género musical de Famous?

- Yo diría que mi género es el de las canciones que interpreté en la academia 'Uptown funk', 'Take me to church', 'Problem' y 'Nobody but you'. Funk, R&B, Blues, Boogie es lo que más se asemeja a lo que es Famous.

- Declaró en varias ocasiones que le hacía mucha ilusión estar en Eurovisión, y finalmente, será su compañero Miki el que represente a España en el festival. ¿Qué le parece?

- Me parece una elección idónea. Que haya salido Miki con 'La Venda' es increíble porque es una gran canción y él un gran artista. Es un tema que no se ha llevado aún a Eurovisión y estoy seguro que lo va a petar. Él lo está haciendo muy bien y lo hará mejor aún en el festival. Yo no he podido ir pero no pasa nada, otra vez será. Tengo mucha ilusión en ir y me estoy preparando para ello y trabajando en ese objetivo. Además de seguir mi camino como artista, entre mis planes de futuro está ir a Eurovisión.

- ¿En qué esta inmerso ahora? ¿Cuándo podrán disfrutar sus fans de su primeros temas?

- Ahora mismo estoy conociendo productores, compositores y demás gente de la música para aprender y trabajar en mi primer single, en el que me están ayudando y el que espero sacar este verano. No sé si al principio de verano o al final, pero mi primera canción estará lista en esta época. Estoy escuchando mucha música y currando a tope.

- ¿Cómo está yendo la gira por España junto al resto de sus compañeros del programa? ¿Cuándo se os podrá ver por Murcia?

- Está yendo muy bien. Hemos tenido solo un concierto en el Wizink Center de Madrid y en mayo estaremos en Pamplona pero hay muchas fechas pensadas por toda España. Tengo muchas ganas de esta gira con todos mis compañeros. Lo que vivimos en el primer concierto en Madrid fue una pasada. Salir al escenario y ver a toda esa gente gritando tu nombre es espectacular.

- ¿Dónde le gustaría verse en el futuro?

- Quiero trabajar en mi música. Mi sueño es ser un artista y que la gente diga: «Joder, este chaval sí que sabe». Mi estilo puede triunfar en España y fuera del país porque está más cerca del británico o americano. Desde pequeño he escuchado música anglosajona y creo que puedo exportar mi música a todo el mundo en un futuro.