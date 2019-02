Un exuberante filón que no cesa El pianista murciano Abdón Alcaraz, durante su concierto del viernes. / alfonso durán / agm Abdón Alcaraz invita al público de la Cumbre a viajar por las músicas PATRICIO PEÑALVER Lunes, 25 febrero 2019, 14:35

Para el pianista que comenzó creciendo en la clásica, que buscó otro lenguaje en el jazz, hasta llegar al corazón de lo jondo, este 'Con-Cierto Flamenco para Piano y Orquesta', suponía uno de sus mayores retos, no exento de riego, pero también uno de su mayores gozos, porque en ese intenso viaje musical por todas esas músicas, estaba Abdón Alcaraz en estado puro. Ahí presentaba esa obra que le costó dos años escribir. De la partitura pasó al gran momento de escuchar las notas del piano con una gran orquesta, con el cante, el baile, la guitarra, los saxos y las palmas, en un espectáculo con muchos matices que, desde un principio, digamos, fue extraordinario. Desde que el pianista ganara en 2010 el premio Filón al mejor instrumentista flamenco del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, no ha dejado de ser un exuberante filón que no cesa.

Con su cuadro flamenco en la primera parte interpretó dos composiciones: 'La Casona' y 'La Cubanita', escritas por él y con Salvador Martínez 'Salvi' como artista invitado a la guitarra. Luminosas y alegres, con ellas improvisó la guitarra de Salvi y jugó el piano de Abdón, con el saxo de Gautama del Campo y la dulce voz de Verónica Sobrinos.

La segunda parte se inició con el estreno absoluto del espectáculo: 'Con-Cierto Flamenco para Piano y Orquesta'. La Orquesta Sinfónica de Cartagena, bajo la batuta en esta ocasión del gran director y compositor Paco Suárez, junto con el cuadro flamenco, comenzó con 'Expedio', el primero de sus tres movimientos, que se desarrolla en compás de abandolaos. En esta pieza el compositor deja ver sus intenciones en cuanto a la búsqueda de la evolución, la transmisión y la emoción, a través de la libertad de fusionar las distintas músicas, y con la finalidad de que sea la música lo importante, al margen de sus conceptos o etiquetas, y de que todas las músicas sean simplemente 'la música'. Con un grácil paseo flamenco por el escenario, de la bailaora Loles Souanz, con bata de cola y postizas, y un baile al final con José Luis Navarro, cantó Verónica Sobrinos el fandango de Frasquito Yerbagüena: 'Un sereno se dormía'. Y la cruz le daba voces, «sereno que viene el día». Con este compás de abandolao, el concierto pasó a su segundo movimiento, de nombre 'Laetitia', en el que se quiere expresar la liberación que se siente al fusionar las músicas con libertad, a través del flamenco. El movimiento se desarrolla en un permanente compás por alegrías, y ahí se vuelve a lucir Verónica al cante, con el baile de Loles Souanz con mantón; en esa constante polirritmia por alegrías, y melodías de cantes de ida y vuelta, el compositor quiso mostrar ciertos momentos de melancolía, por el camino ya andado, hasta llegar a ese último movimiento: 'Libérame', que ataca a lo súbito.

Lugar mágico

Entonces, se alza el telón tras la orquesta, y aparecen los coros de la Tuna de Medicina y la coral Myrtea; un momento espectacular en el que también intervienen la soprano Laura Russin y el tenor José Javier López Sabater, con ese introito por 'aire de taranta' al que le sigue la soleá por bulerías, hasta llegar al momento explosivo por bulerías de Jerez. Con un público ya entregado, culminó este movimiento y el espectacular concierto flamenco para piano y orquesta. La actuación se cerró con la pieza 'Reykiavik', un lugar mágico, entre el jazz y el flamenco, para improvisar.

Puede que este concierto tal vez sea el primero que se escribe, como tal. Curiosamente, el piano ya se utilizaba a principios de siglo pasado en el cante, y en aquel tiempo de 1920, con la denominada 'ópera flamenca', en algunos teatros competían tenores y flamencos. Lo dicho, un gran espectáculo, con muchos matices, un gran trabajo y un gran partitura. Mereció la pena.