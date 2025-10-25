Ester Vallejo se lleva el I Premio SGAE Mari Trini

LA VERDAD MURCIA. Sábado, 25 de octubre 2025, 23:50 Comenta Compartir

Ester Vallejo sí ha conseguido ser esa que todos imaginamos. Esa compositora que se llevó este sábado la primera edición del Premio SGAE Mari Trini para cantautoras, que se celebró en el Centro Párraga de Murcia. Concebido como un tributo a la desaparecida autora murciana, con el propósito de apoyar a las jóvenes menores de 35 años, el galardón está dotado con un total de 11.700 euros. Así, Ester Vallejo, nacida en 1995, se hizo con los 6.000 euros del premio principal gracias a 'Cantoras', un homenaje a «todas las mujeres que cantan, lo hagan sobre un escenario, en sus casas o en las plazas, porque ellas han sido las principales transmisoras de la música popular», aseguró la ganadora.

Por su parte, Lidia Aguilar (Madrid, 2002) obtuvo el segundo premio (3.000 euros), con su obra 'Todo va saliendo bien'; María Ruiz (Bolaños de Calatrava, Ciudad Real, 2003), el tercero (1.500 euros), con 'Tan diferente...'; y, por último, Bewis de la Rosa (Madrid, 1994), el cuarto (1.200 euros), por su canción 'Sola y libre'. El director de SGAE de la Zona Levante, Álvaro Oltra, indicó que ellas forman «toda una generación de nuevas cantautoras que recogen en sus composiciones el testigo de Mari Trini y rejuvenecen, cada una a su manera y de acuerdo con sus propios códigos, la canción de autor». La ganadora del certamen, Ester Vallejo, recibió el galardón de manos del hermano de Mari Trini, Gonzalo Pérez-Miravete. «Ganar este premio supone un gran impulso para mi carrera. Es una estupenda plataforma también para tejer redes y visibilizar nuestro trabajo», señaló para reivindicar después la figura de la murciana, una «artista quizás poco conocida para la gente de mi generación, pero que sin duda ha abierto muchos caminos».